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أهداف مباراة الهلال والقادسية في مهرجان اعتزال نواف الخالدي
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2022 17:16 GMT
تاريخ التحديث: 25 سبتمبر 2022 19:00 GMT

أهداف مباراة الهلال والقادسية في مهرجان اعتزال نواف الخالدي

افتتح فييتو لاعب نادي الهلال السعودي أهداف فريقه في شباك القادسية الكويتي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مهرجان اعتزال نواف الخالدي، حارس مرمى

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

افتتح فييتو لاعب نادي الهلال السعودي أهداف فريقه في شباك القادسية الكويتي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مهرجان اعتزال نواف الخالدي، حارس مرمى القادسية الكويتي.

واستغل فييتو كرة مرتدة من حارس القادسية، ليسددها قوية في الشباك الكويتية.

وأضاف النيجيري إيغالو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 90 بعد انفراد بالمرمى.

وأُقيم، مساء اليوم الأحد، مهرجان اعتزال نواف الخالدي، حارس مرمى القادسية على ملعب استاد جابر الدولي.

ولعب الخالدي في صفوف القادسية 16 عامًا، في الفترة ما بين 2001 إلى 2017، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الكويتي في 9 مناسبات، وكأس ولي العهد 7 مرات، وكأس الأمير 7 مرات، بجانب الفوز بكأس الخليج للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الكويتي 4 مرات، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة.

ويُعرف عن نواف الخالدي أنه من مُحبي نادي الهلال، وقد أبدى سعادته بأن يكون “الزعيم” طرفًا في مباراة اعتزاله أمام القادسية الكويتي.

ويُعد مهرجان اعتزال الحارس الكويتي الدولي السابق نواف الخالدي، تحت رعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي.

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