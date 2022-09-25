هل يعيد موسيماني النادي الأهلي إلى الدوري السعودي للمحترفين؟

تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي المصري، مهمة قيادة الأهلي السعودي في خطوة جديدة لإنقاذ الراقي وقيادته مرة أخرى إلى دوري المحترفين.

وهبط الأهلي السعودي لأول مرة في تاريخه إلى دوري يلو وخاض هذا الموسم 5 مباريات في دوري الدرجة الأولى وحقق فوزين وتعادل في لقاءين وتلقى خسارة واحدة وسجل 5 أهداف وتلقى 3 أهداف.

رسميا.. موسيماني يتولى تدريب النادي الأهلي السعودي https://t.co/gH8PJ3gmN8 pic.twitter.com/diGeFNhzz6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 25, 2022

ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتولى قيادة الفريق المدرب الأوروغواياني روبرت سيبولدي، ثم تولى المهمة مؤقتا البلجيكي جان فان وينكل، ثم قاد الفريق المدرب السعودي يوسف عنبر.

هل ينجح موسيماني في إعادة بريق أهلي جدة وقيادته مرة أخرى للدوري السعودي للمحترفين؟ تحاول شبكة ”إرم نيوز“ الإجابة عن هذا السؤال في التقرير التالي:

مسيرة موسيماني

يبقى تدريب الأهلي السعودي بمثابة تحد جديد في مسيرة بيتسو موسيماني المليئة بالتجارب ما بين جنوب أفريقيا ومصر.

وكان موسيماني لاعبا لعدة أندية جنوب أفريقية على رأسها ماميلودي صن داونز وأورلاندو بيراتيس، ثم خاض تجربة احتراف مع لونيكوس اليوناني وريتا بيرلار البلجيكي، ثم السد القطري.

واتجه موسيماني للتدريب، العام 2001، مع فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، ثم تولى قيادة منتخب جنوب أفريقيا بشكل مؤقت، قبل العمل مساعدا مع البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا وجويل سانتانا في قيادة البافانا.

وتولى موسيماني قيادة منتخب جنوب أفريقيا في الفترة بين 2010 إلى 2012، ثم قاد ماميلودي صن داونز في الفترة بين 2012 إلى 2020، ثم تولى تدريب الأهلي المصري لمدة 20 شهرا حتى يونيو الماضي.

وحقق موسيماني لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات بينها لقبان مع الأهلي، وثالث مع ماميلودي صن داونز، بجانب السوبر الأفريقي 3 مرات أيضا، وحصل على برونزية كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين مع الأهلي.

وحقق موسيماني لقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات، وكأس جنوب أفريقيا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين، كما حقق لقب كأس مصر مرة واحدة.

مهمة صعبة

تبدو مهمة موسيماني صعبة مع الأهلي لقيادته مرة أخرى للتأهل لدوري المحترفين.

وتقضي اللوائح بصعود الأندية الأربعة الأوائل إلى دوري المحترفين من بين 18 فريقا يخوضون منافسات دوري يلو.

وقال مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن موسيماني سيخوض مهمة صعبة وفي أجواء مختلفة.

وأوضح أن موسيماني طموحه دائما مع ماميلودي صن داونز ثم الأهلي كان حصْد البطولة وتحقيق الألقاب، وهو طموح متشابه مع الأهلي، كما أن الأجواء الكروية في دوري يلو تساعد على الإبداع.

وأشار إلى أن الاختلاف يكمن في التنافسية؛ فدوري يلو هذا الموسم صعب وقوي وتنافسي، بدليل وجود أندية كانت قوية في دوري المحترفين قبل سنوات قليلة وهبطت مثل الفيصلي والحزم.

وأكد أن موسيماني كمدرب يملك قدرا كبيرا من الذكاء والخبرة، ويحتاج فقط للصبر لتقديم أفكاره مع الأهلي وتحقيق نجاحات ملموسة.

أسلحة الأهلي

حاولت إدارة الأهلي دعم صفوفها بالشكل المطلوب قبل غلق باب الانتقالات في السعودية بالنسبة لدوري يلو.

وتعاقد الأهلي مع الأنغولي باستوس والمغربي هشام فايق والجزائري رياض بودبوز.

ويسعى الأهلي للعودة سريعا إلى دوري المحترفين في ظل دعم كبير من الإدارة الحالية ومحبي النادي.

وأكد عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن الأهلي لديه طموح كبير مع موسيماني وأهداف مهمة يسعى لتحقيقها.

وأوضح أن طريقة لعب موسيماني تميل للواقعية؛ فهو يستطيع لعب كرة قدم جميلة، وأيضا يستطيع اللعب المباشر وغلق المساحات أمام هجوم المنافسين.