رومارينيو يلجأ للجلسات الكهربائية للحاق بمباراة الاتحاد ضد النصر

كشفت تقارير صحفية على أن البرازيلي رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، لجأ إلى الحصول على جلسات كهربائية في موضع إصابته بالعضلة الأمامية، خلال الأيام الماضية، لتسريع وتيرة علاجه، من أجل اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، نقلا عن مصادرها، فإن الخطوة، التي اتخذها الجهاز الطبي في الاتحاد، تهدف إلى تسريع تعافي رومارينيو بعد بقائه ثمانية أيام في عيادة النادي.

وتعرض رومارينيو للإصابة خلال لقاء فريقه أمام الخليج ضمن الجولة الرابعة للدوري السعودي.

ويلعب الاتحاد أمام النصر يوم الأحد، الثاني من أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

فيديو | أرقام رومارينيو بعد نهاية الجولة الـ 4 #المنتصف pic.twitter.com/B7TuJqyz8b — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 19, 2022

وكانت صحيفة ”عكاظ“ قد أشارت سابقا إلى أن رومارينيو قد يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، ما يعني إمكانية غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد النصر.

ويعد البرازيلي رومارينيو من الركائز الأساسية، في تشكيلة نادي الاتحاد، خلال الفترة الماضية، بفضل ثبات مستواه.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة.

بينما النصر يأتي في المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 3 مواجهات وخسر في مباراة واحدة.

من ناحية أخرى، ذكرت ”الرياضية“، أن أحمد شراحيلي، مدافع الاتحاد، أزال الجبيرة، التي وضعها على مفصل قدمه، وسيخضع لكشف طبي آخر، بعد تثبيت المفصل في الجبيرة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن شراحيلي أصيب خلال مواجهة فريقه أمام الرائد، 9 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من الدوري في بريدة.