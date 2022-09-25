ما الهدف من وراء معارض نادي الهلال في الدول العربية؟

استعرض نادي الهلال السعودي، مؤخرا في دولة الكويت، عدداً من إنجازاته والكؤوس التي حققها عبر تاريخه الممتد بالتتويج بالبطولات، وذلك في معرض يمتد لـ4 أيام.

وجاء المعرض على هامش زيارة فريق الهلال المرتقبة للكويت للمشاركة في حفل اعتزال الحارس الكويتي المعتزل نواف الخالدي، المزمعة إقامته مساء اليوم الأحد، في لقاء سيجمعه بالقادسية الكويتي على ملعب جابر الدولي.

وافتتح الهلال معرضه في مجمع الأفنيوز التجاري، بجوار بوابة غراند أفنيو، منذ الخميس الماضي ولمدة 3 أيام، قبل أن ينتقل المعرض لملعب جابر الدولي ليكون متاحاً للجماهير الراغبة لحضور المباراة الاحتفالية، مساء الأحد.

وأشار الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه، مساء السبت، إلى أن ”الهلال بدأ معارضه في قطر ثم الكويت وهناك حديث أن المعرض المقبل سيكون في القاهرة أو عمان والدار البيضاء“.

وعن هذا الأمر، قال الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، في تصريحات تلفزيونية: ”الهلال يعمل وفق استراتيجية لتوسعة وتقوية علامته التجارية، وهو ذاهب مثل الأندية العالمية وأيضا الأهلي المصري، ويهدف من إقامة المعارض في الدول إلى التعريف بمنجزات النادي وبيع منتجاته، وفيه عشاق للأندية السعودية في الخليج عموما، ولكن الحصول على منتجاتهم صعب، وهذا نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، مشجعين يريدون الحصول على منتجات الأندية السعودية“.

عبدالعزيز الزلال : ما يهدف إليه الهلال في إقامة المعارض في الدول الأخرى ليوسع انتشار علامته التجارية ..وقد يصل إلى ما وصلت إليه الأندية العالمية ..رسالة فهد بن نافل وخلفه الأمير الوليد بن طلال أن لا يحتاج إلى أحد ماديا .#الهلال_القادسية#ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/eHFyvsDssS — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 24, 2022

وأضاف: ”الهلال يستهدف هذه الخطوة، وجالس يقيم معارض تزيد مداخيله وجماهيريته، وأتوقع الهلال سيوسع معارضه ويتجه للقاهرة والمغرب العربي، النادي يعمل وفق نظرية استثمارية بحتة، ومن يقف خلف كل هذا هو الأمير الوليد بن طلال، ويمثل هذا فهد بن نافل رئيس النادي، وأعتقد انهم أعطوا خلاصة وفكر الاستثمار من شركات عقارية وتغيير شعار الهلال وعلامة تجارية وتسجيلها، وهم يريدون للنادي ألا يحتاج لأحد ماليا ويعتمد على نفسه في إيراداته ومصروفاته ولكي يستمر في القمة هذا هو الطريق الصحيح للهلال والأندية السعودية، وفي يوم من الأيام لن نشاهد أعضاء الشرف، والهلال يستقرئ المستقبل القريب ويستفيد من علامته وشعبيته وبطولاته المحلية والقارية وهذا ما يصير في الهلال“.

وكانت تقارير قد كشفت أن إدارة نادي الهلال تهدف من إقامة هذا المعرض إلى تعزيز التواصل مع جماهير ناديها، بالإضافة إلى رفع قيمة العلامة التجارية للنادي إقليمياً ودولياً، لتبني أفضل الممارسات في تسويق منتجات النادي، إذ سيتضمن إلى جانب عرض مجموعة من الكؤوس التي حققها النادي، بيع منتجات متجر النادي للجماهير، وتمكينهم من التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس المعروضة به.

ويواجه الهلال نظيره التعاون في الجولة الخامسة يوم الأحد 2 أكتوبر في مباراة لن تكون سهلة على الزعيم بعد فوزه في أول 4 مباريات ببطولة الدوري هذا الموسم.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالتساوي مع الشباب برصيد 12 نقطة بعد الانتصار في أول 4 مباريات بالمسابقة.