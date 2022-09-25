سعوديات يبعثن رسائل إلى رينارد ولاعبي المنتخب السعودي قبل كأس العالم (فيديو)

وجهت العديد من المشجعات السعوديات رسائل محفزة للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم ومدربه هيرفي رينارد، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت إحدى السيدات لبرنامج ”أكشن مع وليد“: أتمنى أن يركزوا على الفريق وتكون الاختيارات صحيحة وعادلة لكي يصلوا للهدف“.

فيما قالت أخرى: ”هم أبطال في أي مكان وزمان لا يهابون أحدا“، وأشارت مشجعة ثالثة ”أتمنى لهم التوفيق في كأس العالم وأتوقع لهم الإبداع لأن الدوري لدينا قوي“.

وأوضحت أخرى: ”مع أن مجموعتنا صعبة ولكن أبناء السعودية قدها وموقفهم يكون مشرفا بما أننا سنكون في قطر“.

وأشارت أخرى: ”كمشجعة هلالية كنت أتمنى ضم الحارس عبدالله المعيوف تكريما له والمنتخب يحتاجه، ولكن الخير والبركة في الموجودين، ومهم الفوز والتركيز وأنتم خلفكم شعب سعودي عظيم ينتظركم أن تطلعوا بأفضل النتائج. ما نرضى بالقليل“.

وشددت مشجعة: ”أتمنى لهم المزيد من النجاح وأن يصلوا لأبعد مرحلة في البطولة فهم 11 لاعبا ضد 11 لاعبا“.

وقالت مشجعة: ”اللاعبون أمامهم تحد قوي ضد الأرجنتين وبولندا والمكسيك. أتمنى أن يرفعوا رأسنا ضدهم“.

وأردفت أخرى: ”عبدالله المعيوف كلنا نطالب بأن يكون موجودا بقائمة المنتخب، ونتمنى لهم الفوز في النهاية والتوفيق والنجاح“.

فيما قالت مشجعة: ”ما جديد على المنتخب السعودي المشاركة في المونديال ونتمنى له التوفيق وهما داخلين على مرحلة صعبة، ونحن نفتخر فيهم وللأمام إن شاء الله، ونحن قلبا وقالبا مع الأخضر“.

المنتخب السعودي متواجد حاليًا في إسبانيا وقد لعب مؤخرا أمام منافسه الأمريكي الجنوبي ولم يُقدم الأداء المتوقع في لقاء كان بطله الأول حارس مرماه محمد العويس، ومن المقرر أن يخوض مباراة ثانية أمام أمريكا يوم الثلاثاء المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرا تحضيريا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم ”قطر 2022“ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم 2022 في المجموعة الثالثة، التي تضم بجانبه منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا.