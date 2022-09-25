رسميا.. موسيماني يتولى تدريب النادي الأهلي السعودي

أعلن الأهلي السعودي، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بشكل مفاجئ عبر تويتر تعيين بيتسو موسيماني (58 عاما) مدربا جديدا للفريق في وقت مبكر صباح اليوم الأحد.

وترك المدرب الجنوب أفريقي قيادة الأهلي المصري في يونيو حزيران الماضي بعد فترة مميزة شهدت التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

وسيتعين على موسيماني، الذي سيتولى المنصب خلفا لروبرت سيبولدي من أوروغواي، إعادة الأهلي سريعا إلى دوري المحترفين. ولم يكشف النادي أي تفاصيل عن مدة التعاقد.

بيتسو موسيماني مدربًا للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي 🤍💚 Welcome Bitso Mosimane pic.twitter.com/NpEf668V7c — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 25, 2022

من هو موسيماني؟

ويعد موسيماني أحد أهم المدربين بجنوب أفريقيا والقارة السمراء بصفة عامة، فقد ساهم في الحصول على عدة ألقاب في بطولات كبرى مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في الفترة من 2001 إلى 2007، ومع ماميلودي صن داونز بين عامي 2012 و2020.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي المصري في 2020، وحصل مع الفريق المصري منذ توليه على كأس مصر 2020، الدوري المصري 2020، دوري أبطال أفريقيا مرتين، السوبر الأفريقي مرتين، البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.

واختير بيتسو كأفضل مدرب في الموسم في دوري جنوب أفريقيا في (2013، 2015 2017 ،2018 ، 2019)، بالإضافة لأفضل مدرب في قارة أفريقيا في 2016.

موقف الأهلي السعودي

وتسعى إدارة الأهلي الجديدة لتدعيم صفوف الفريق، بعد أن قدم موسما سيئا للغاية، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين الموسم الماضي، وذلك تحت رئاسة ماجد النفيعي.

ويستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة نظيره نادي جدة، في الخامس من أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات دوري يلو السعودي.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى ”يلو“ برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الأول في الدوري.