موسيماني يدخل دائرة المرشحين لقيادة الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري السابق.

وقالت صحيفة ”هاتريك“ السعودية إن بيتسو موسيماني يعد على رأس قائمة المدربين المرغوب بالتوقيع معهم من جانب إدارة الأهلي السعودي خلال الفترة المقبلة.

ويعد موسيماني أحد أهم المدربين بجنوب أفريقيا، فقد ساهم في الحصول على عدة ألقاب في بطولات كبرى مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في الفترة من 2001 إلى 2007، ومع ماميلودي صن داونز بين عامي 2012 و2020.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي المصري في 2020، وحصل مع الفريق المصري منذ توليه على كأس مصر 2020، الدوري المصري 2020، دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.

واختير بيتسو كأفضل مدرب في الموسم في دوري جنوب أفريقيا في (2013، 2015 2017 ،2018 ، 2019)، بالإضافة لأفضل مدرب في قارة أفريقيا في 2016.

وكانت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ دخلت الفترة الماضية في مفاوضات مع العديد من المدربين أبرزهم المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد الأسبق، والبلجيكي يانيك فيريرا لتولي قيادة الفريق الفنية.

وتسعى إدارة الأهلي الجديدة لتدعيم صفوف الفريق، بعد أن قدم موسما سيئا للغاية، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين الموسم الماضي، وذلك تحت رئاسة ماجد النفيعي.

ويستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة نظيره نادي جدة، في الخامس من أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات دوري يلو السعودي.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى ”يلو“ برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الأول في الدوري.