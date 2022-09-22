الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والإكوادور

يلاقي منتخب السعودية منافسه منتخب الإكوادور، غدًا الجمعة، في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم.

وتقام المباراة في إسبانيا، الساعة 21:00، بتوقيت مكة المكرمة، على استاد نويفا لا كوندومينا في إسبانيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات SSC.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا: الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

التوقف الدولي في سبتمبر هو المحطة قبل الأخيرة في تحضيرات المنتخب السعودي على أن يعود اللاعبون لمعسكر جديد في النصف الثاني من أكتوبر 2022، يخوض خلاله الأخضر 4 مباريات ودية قبل المونديال.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة الأرجنتين، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، ثم يلاقي بولندا، يوم السبت 26 نوفمبر، على أن يواجه المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

وفي مايو الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني حتى 2027.