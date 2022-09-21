بيتي مارتينيز يجري عملية إزالة مسمار الركبة.. ونادي النصر يكشف تطورات حالته الصحية

أجرى بيتي مارتينيز، نجم نادي النصر السعودي عملية إزالة المسمار المثبت في ركبته من عام ونصف العام بتوصية من الطبيب.

وكشف نادي النصر السعودي أن عملية إزالة المسمار المثبت في ركبة بيتي مارتينيز تمت بنجاح تام.

وأشارت نادي النصر في بيانه إلى أن العملية مجدولة مسبقًا، بعد مرور سنة ونصف السنة على عملية الرباط الصليبي.

وسيضطر اللاعب لاستخدام العكاز لمدة أسبوع واحد.

📄 | بيتي مارتينيز يجري عملية إزالة مسمار الركبة pic.twitter.com/1GYJMosAWd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 21, 2022

يذكر أن بيتي مارتينيز، نجم نادي النصر السعودي، أعلن عن إصابته في غشاء القلب مؤكدًا أن إصابته ليست كبيرة.

وجاء نص ما قاله مارتينيز كالآتي: ”قريبًا سأعود إلى الملاعب، لتقديم أفضل ما لدي، أعاني فقط من التهاب في غشاء التأمور ويحتاج للعلاج، ليس أكثر من ذلك“.

و“التأمور“ هو غشاء رقيق محيط بالقلب، ويحتاج للوقت من أجل الشفاء؛ ما يتسبب في آلام حادة في الصدر.

ومن المقرر أن يخضع بيتي مارتينيز إلى اختبارات وتدريبات معينة، سيتحدد بعدها موعد عودته بشكل رسمي إلى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

صاحب الـ29 عامًا انضم للعالمي، في صيف 2020، قادمًا من الدوري الأمريكي، ومن المقرر أن يستمر عقده حتى صيف 2024.

وخاض الجناح الأرجنتيني 34 مباراة بقميص العالمي، سجل خلالها 10 أهداف.

وعلى مستوى البطولات، حقق لقبي كأس السوبر السعودي 2020 و2021.