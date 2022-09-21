جلال الدين مارشيبوف يصدم جماهير النصر بسبب موعد عودته إلى الملاعب

كشف الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب نادي النصر، عن مدى صعوبة الإصابة التي تعرض لها، وحرمته من المشاركة مع النصر في المباريات الأربع السابقة في الدوري السعودي، كما أنه لم يستطع أيضًا الانضمام للمنتخب بسببها“.

وكانت عدة تقارير سعودية أكدت في وقت سابق أن إصابة ماشاريبوف هي عبارة عن التهابات في العمود الفقري، تسبب له آلامًا شديدة، مما جعله يبتعد فترة عن الملاعب ولم يشارك النصر منذ بداية الموسم الحالي.

وقال ماشاريبوف في تصريحات لوسائل إعلام أوزبكية: ”من المتوقع أن تكون عودتي للمشاركة مع النصر في المباريات، في شهر نوفمبر المقبل، وأتمنى أن أتعافى حتى هذا الوقت“.

وتابع اللاعب الأوزبكي حديثه: ”حاولت عدم تفويت فرصة المشاركة مع المنتخب الوطني، لكن هذه هي الحياة، ليس كل شيء يسير كما نريده“.

وكان النادي الأهلي المصري يسعى إلى ضم لاعب النصر خلال فترة الانتقالات الماضية، ولكن الصفقة لم تكتمل بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها جلال الدين ماشاريبوف والتي أثبتت معاناته من عدة إصابات.

ويلعب مارشيبوف البالغ من العمر 29 عامًا، في مركز وسط الفريق، وانضم لنادي النصر في 2021، وأُعير لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي من نفس العام.

وبدأ مسيرته الكروية، في 2013، مع نادي باختاكور طشقند الأوزبكي، ثم أعير إلى لوكوموتيف طشقند في 2017.

وخاض مارشيبوف مع النصر 29 مباراة، في مختلف البطولات، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 آخرين، كما شارك شباب الأهلي دبي، الموسم الماضي، في 19 مباراة، وسجل هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

ويستعد النصر لمواجهة نادي الاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط.