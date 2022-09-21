بندر الرزيحان: إصابة بيتي مارتينيز نجم النصر السعودي في عضلة القلب قد تؤدي للوفاة (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أن إصابة بيتي مارتينيز، نجم نادي النصر السعودي، الأخيرة والتي أعلن عنها اللاعب بنفسه في غشاء القلب قد تؤدي لوفاته في حال مشاركته مع ”العالمي“ دون إجراء الفحوصات اللازمة.

وكان اللاعب الأرجنتيني خرج عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، ليؤكد أن إصابته ليست كبيرة في القلب.

وجاء نص ما قاله مارتينيز كالآتي ”قريبًا سأعود إلى الملاعب، لتقديم أفضل ما لدي، أعاني فقط من التهاب في غشاء التأمور ويحتاج للعلاج، ليس أكثر من ذلك“.

و“التأمور“ هو غشاء رقيق محيط بالقلب، ويحتاج للوقت من أجل الشفاء؛ ما يتسبب في آلام حادة في الصدر.

وقال الناقد الرياضي بندر الرزيحان، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء ”بيتي مارتينيز لديه إصابة في عضلة القلب هي عضلة مهمة وأي تسارع فيها قد تحدث له مشكلة لا قدر الله تؤدي للوفاة، وبالتالي هي إصابة كبيرة ولن يستطيع اللاعب المشاركة إلا بعد فترة معينة، ولكن قبل ذلك سيجرون له فحوصات طبية واختبار جهد قلبي، ويرون ما إن كان التسارع طبيعيا أم لا، ولو كانت النتائج غير طبيعية قد تؤدي لاعتزاله“.

فيما قال الناقد الرياضي، علي هبة ”التشحيص الطبي للاعب كان خاطئا وقالوا إن النجم الأرجنتيني سيغيب لمدة 10 أيام ثم تأكد غيابه 10 أشهر، وقلت أتمنى أن تعجل الإدارة برحيله ولا يعقل أن تنتظر لاعبا بهذا العقد، وقالوا إن عقده كبير ولم ينجحوا في تسويقه، وكنت أتمنى من الإدارة أن تتخلص منه، وهو يسير حاليا في السنة الثالثة مع النصر ولم يستفد منه النادي بأي شيء“.

وكانت تقارير سابقة كشفت أن الإصابة التي يعاني منها مارتينيز في القلب، كانت بسبب الجهد البدني الكبير الذي بذله خلال معسكر النصر في إسبانيا بمدينة ماريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الأرجنتيني مطمئنة، إذ سيعود للمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل تدريجي، حتى لا يتعرض لالتهابات مرة أخرى.

ومن المقرر أن يخضع بيتي مارتينيز إلى اختبارات وتدريبات معينة، سيتحدد بعدها موعد عودته بشكل رسمي إلى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

صاحب الـ29 عامًا انضم للعالمي في صيف 2020 قادمًا من الدوري الأمريكي، ومن المقرر أن يستمر عقده حتى صيف 2024.

خاض الجناح الأرجنتيني 34 مباراة بقميص العالمي، سجل خلالها عشرة أهداف.

وعلى مستوى البطولات، حقق لقبي كأس السوبر السعودي 2020 و2021.

بيتي مارتينيز يرد على تقارير معاناته من مشكلة بالقلب واقتراب رحيله عن النصر السعودي https://t.co/3hicEBj3Gb pic.twitter.com/BahDxjZOOG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وسيعود فريق النصر لتدريباته في الأيام المقبلة استعدادا لمواجهة الاتحاد المرتقبة على ملعب “مرسول بارك” في إطار الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين فريقي النصر والاتحاد في الرياض، يوم الأحد الـ2 من أكتوبر.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع بعد مرور 4 جولات.