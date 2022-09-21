وكيل فهد المولد يكشف حقيقة رغبة النصر في ضم اللاعب قبل انتقاله إلى الشباب (فيديو)

تحدث جراح الظفيري، وكيل أعمال فهد المولد، عن رغبة نادي النصر في ضم اللاعب بعد رفض تجديد عقده مع الاتحاد، قبل أن يتم انتقاله للشباب في الميركاتو الماضي بالدوري السعودي.

وقال الظفيري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”المولد كان يرغب في البقاء بنادي الاتحاد، ولو كان تلقى مكالمة لإرضائه كان سيبقى بالتأكيد وسيتم حل الموضوع، ولكن لم يقدموا له عرضا جديا خصوصا بعد رفع الإيقاف عنه.. ونادي الشباب كان لديه حرص كبير على ضم اللاعب“.

وأضاف: ”حدث اتصال قبل صدور قرار رفع الإيقاف عن المولد مع مسؤولي الاتحاد لكي يدخل اللاعب أجواء الفريق ويشارك تحت قيادة المدير الفني الجديد نونو سانتو، وقالوا لي كلامك صح وسأكلمهم، وبعد صدور القرار سألت فهد هل أحد كلمك وقال لم يحدث، فهذه كانت إشارة واضحة“.

جراح الظفيري يكشف كواليس صفقة انتقال #فهد_المولد من الاتحاد إلى الشباب وحقيقة محاولات النصر ضم اللاعب#كورة_روتانا pic.twitter.com/xBgRYEqosD — روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 20, 2022

وتابع: ”فهد كان ابنا من أبناء نادي الاتحاد، والعتاب منه كان عتاب محب، ولم يأت اتصال من رئيس النادي أو نائبه عن الأشياء التي تنقص اللاعب، ويمكننا دعم اللاعب قانونيا. كان المفترض من الإدارة أن تعامله معاملة أفضل مما تلقاه في وقت الإيقاف، وتدافع عن لاعبك وتوفر له محاميا، وحتى بعد رفع الإيقاف لم يبارك له أحد ولكن مراسلات عن طريق أشخاص“.

وعن الحديث بشأن رغبة النصر في ضم فهد المولد قبل انتقاله للشباب، أوضح الظفيري: ”كان فيه كلام بالفعل من النصر ولكن لم يرق لمستوى الجدية، ورأينا في الوقت الحالي الشباب كبيئة ومكان وعقد ممتاز جدا ومناسب للاعب، كما أنه كان هناك اهتمام وحرص وهدف ورؤية من خالد البلطان لضم المولد للشباب، فتوكلنا على الله ووقعنا العقد لمدة 3 سنوات“.

المولد انضم للشباب مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد وعدم تجديده، وقد تحدث اللاعب مؤكدًا تخلي ناديه عنه وعدم تقديمه لعرض لتجديد عقده بعد إيقافه على خلفية قضية المنشطات التي تمت تبرئته منها فيما بعد.

في مايو 2022، صدر قرار إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا، بسبب انتهاك لأنظمة الكشف عن المنشطات، قبل أن يتمّ رفع الإيقاف للسماح له بالمشاركة مع الأخضر السعودي في بطولة كأس العالم.

وحرص هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، مؤخرا على استقبال فهد المولد بالأحضان، خلال اجتماع أفراد المنتخب السعودي قبل التوجّه إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، لخوض معسكر إعدادي، يتخلله مباراتان وديتان مع منتخبي الإكوادور والولايات المتحدة.

يُعتبر فهد المولد إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السعودي، إذ لعب 68 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 17 هدفًا. ولعلّ أبرز أهدافه الدولية كان بشباك منتخب اليابان عندما حسم التأهل للأخضر إلى مونديال روسيا 2018.