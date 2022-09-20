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رياضة

تعليقات مثيرة من إعلاميين سعوديين حول صفقة كريستانو رونالدو مع الهلال أو النصر (فيديو)
تاريخ النشر: 20 سبتمبر 2022 9:26 GMT
تاريخ التحديث: 20 سبتمبر 2022 10:00 GMT

تعليقات مثيرة من إعلاميين سعوديين حول صفقة كريستانو رونالدو مع الهلال أو النصر (فيديو)

ذلك كان هدفه الرئيسي من مغادرة مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أثارت مزاعم موافقة كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على العرض السعودي الذي تلقاه للعب في دوري روشن السعودي للمحترفين جدلا واسعا في الوسط الرياضي السعودي.

وزعمت تقارير تركية أمس الاثنين موافقة رونالدو على العرض السعودي، في الوقت الذي أكد فيه إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد وجود رونالدو ضمن مشروع النادي دون أي تغيير.

كانت تقارير إنجليزية أشارت إلى احتمال خروج كريستانو رونالدو من مانشسر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن إلى تشيلسي وليس الدوري السعودي، بعد رحيل توماس توخيل عن البلوز.

توخيل كان رفض التعاقد مع رونالدو الصيف الماضي رغم حماسة تود بويلي مالك تشيلسي لضم اللاعب.

وبحسب تقارير بريطانية، تلقى رونالدو عرضا ضخما للعب في الدوري السعودي، تم رفضه بشكل كامل، قبل أن يبدأ اللاعب تقييم الأمور مجددا بحسب دايلي ميل.

وقال الإعلامي أحمد الشمراني عبر قناة 24 الرياضية السعودية ”ليس لدينا ما يؤكد وجود عرض من الهلال لرونالدو“.

فيما علق علي هبة ”الهلال فقط قادر على شراء كريستيانو رونالدو“، وأشار سامي مؤمن إلى أنه من المحتمل أن يكون الهلال قدم عرضا للاعب قبل أن يصله قرار منعه من القيد.

وتساءل بندر الزريحان ”كيف الهلال يفاوض أفضل لاعب في العالم وهو موقوف من التسجيل؟!“.

من جهته علق صالح الطريقي ”إذا قدم عرض لـ “ كريستيانو رونالدو“ من أحد الأندية الخليجية بقيمة 300 مليون يورو ”حيجي مشي““.
بينما قال محمد الدويش ”إذا هناك إعلام نصراوي يود الكلام بمفاوضات رونالدو مع النصر، أشك في ذكاء هذا الإعلام“.

ولا تبدو صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للعب في الدوري السعودي سهلة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في المنافسة في مراحل متقدمة من المسابقات الأوروبية، وذلك كان هدفه الرئيس من مغادرة مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

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