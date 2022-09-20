تعليقات مثيرة من إعلاميين سعوديين حول صفقة كريستانو رونالدو مع الهلال أو النصر (فيديو)

أثارت مزاعم موافقة كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على العرض السعودي الذي تلقاه للعب في دوري روشن السعودي للمحترفين جدلا واسعا في الوسط الرياضي السعودي.

وزعمت تقارير تركية أمس الاثنين موافقة رونالدو على العرض السعودي، في الوقت الذي أكد فيه إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد وجود رونالدو ضمن مشروع النادي دون أي تغيير.

كانت تقارير إنجليزية أشارت إلى احتمال خروج كريستانو رونالدو من مانشسر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن إلى تشيلسي وليس الدوري السعودي، بعد رحيل توماس توخيل عن البلوز.

🗣 محمد الدويش :

اذا هناك إعلام نصراوي يود الكلام بمفاوضات رونالدو مع #النصر .. أشك في ذكاء هذا الإعلام ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Aldowayesh

لمشاهدة كامل المقطع على الرابط التالي : https://t.co/qWrnazxZ8t pic.twitter.com/C3Z29NZAY5 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 19, 2022

توخيل كان رفض التعاقد مع رونالدو الصيف الماضي رغم حماسة تود بويلي مالك تشيلسي لضم اللاعب.

وبحسب تقارير بريطانية، تلقى رونالدو عرضا ضخما للعب في الدوري السعودي، تم رفضه بشكل كامل، قبل أن يبدأ اللاعب تقييم الأمور مجددا بحسب دايلي ميل.

🗣 صالح الطريقي :

إذا قدم عرض لـ " كريستيانو رونالد" من أحد الأندية الخليجية بقيمة 300 مليون يورو "حيجي مشي" ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@saleh_alturigee

لمشاهدة كامل المقطع على الرابط التالي :https://t.co/l5zEw2vy8M pic.twitter.com/Ux8otmtBDi — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 19, 2022

وقال الإعلامي أحمد الشمراني عبر قناة 24 الرياضية السعودية ”ليس لدينا ما يؤكد وجود عرض من الهلال لرونالدو“.

فيما علق علي هبة ”الهلال فقط قادر على شراء كريستيانو رونالدو“، وأشار سامي مؤمن إلى أنه من المحتمل أن يكون الهلال قدم عرضا للاعب قبل أن يصله قرار منعه من القيد.

🗣 سامي مؤمن :#الهلال احتمال أن يكون قدم عرض لرونالدو !

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Sami_M111

لمشاهدة كامل المقطع على الرابط التالي :https://t.co/x6kSDo3uLy pic.twitter.com/j8tOlrE6JP — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 19, 2022

وتساءل بندر الزريحان ”كيف الهلال يفاوض أفضل لاعب في العالم وهو موقوف من التسجيل؟!“.

من جهته علق صالح الطريقي ”إذا قدم عرض لـ “ كريستيانو رونالدو“ من أحد الأندية الخليجية بقيمة 300 مليون يورو ”حيجي مشي““.

بينما قال محمد الدويش ”إذا هناك إعلام نصراوي يود الكلام بمفاوضات رونالدو مع النصر، أشك في ذكاء هذا الإعلام“.

ولا تبدو صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للعب في الدوري السعودي سهلة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في المنافسة في مراحل متقدمة من المسابقات الأوروبية، وذلك كان هدفه الرئيس من مغادرة مانشستر يونايتد الصيف الماضي.