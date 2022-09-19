رفيع الشهراني وكيل علي البليهي: اللاعب في الفترة المحمية بعقده مع نادي الهلال

نفى رفيع الشهراني وكيل أعمال المدافع علي البليهي تصريحات الإعلامي علي هبة بشأن دخول موكله الفترة الحرة في عقده مع نادي الهلال.

وقال الشهراني في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تحاشيت كثيرا التطرق لهذا الموضوع لكن كثيرا من الإعلاميين تواصلوا معي، وأنا لم أحب الحديث في هذا الموضوع، لكن أتمنى أن يكون هذا الفيديو كافيا ويوصل للعامة“.

حقيقة لم ارد الظهور لكن الوضع زاد عن حده ولابد من التوضيح ونفي الإشاعات،، pic.twitter.com/tbF9B2w0tr — رفيع الشهراني (@raffee5696) September 19, 2022

وأضاف: ”موضوع علي البليهي ينقسم لشقين، الأول قانوني وهذا يخصني على الصعيد الشخصي، الرجل (يقصد علي هبة) طلع في قنوات وتغريدات وأساء وشكك في نزاهتي، وقلل من الثقة بيني وبين موكلي، واتهمني اتهاما مباشرا بالكذب، بشأن دخول اللاعب الفترة الحرة، وهو يعتقد أنها صحيحة وما زال يؤمن بها.

وتابع: ”أنا ترفعت عن الرد لإيماني أن هناك جهات معنية ومسؤولة هي كفيلة بالرد على هذه الإساءات والتجاوزات، القضية مرفوعة وستأخذ مجراها، وكل واحد يأخذ حقه بالنظام“.

وأتم وكيل علي البليهي: ”في الجانب الثاني، علي هبة يقول إنه هو من نقل علي البليهي للفتح والنهضة والهلال، لدي عدة أسئلة، ما موقفك وأنت تعلم أن اللاعب الآن في الفترة المحمية؟ اللاعب باقي له عدة أشهر ويدخل في الفترة الحرة“.

تمهيدًا لانتقاله إلى نادي النصر.. علي البليهي مدافع الهلال يجتمع مع إدارة العالمي https://t.co/X1Nvpm10MV pic.twitter.com/k8W89nHYct — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 17, 2022

وأردف: ”ما موقفك كإعلامي أقحمت علي البليهي والنصر في مفاوضات واللاعب ما زال في الفترة المحمية التي لا تخوله ولا تخولني بالمفاوضات مع أي ناد آخر؟“.

وواصل الشمراني: ”ما موقفك لو قال لك الهلال أو النصر أثبت أن اللاعب في مفاوضات بين اللاعب والنصر؟“.

وختم: ”أخيرا أستغرب التناقض والتخبط من هذا الإعلامي، قال قبل فترة إن اللاعب دخل الفترة الحرة، وقبل أيام قال إن اللاعب دخل الفترة الحرة قبل أسبوعين، ومرة قال لا أدري إن دخل الفترة الحرة أم لا، أو وقع أم لم يوقع، أنت تحرج نفسك يوما بعد يوم“.

وكان علي هبة قد صرح سابقا لبرنامج ”الحصاد الرياضي“ أن إدارة ‎النصر اجتمعت مع علي البليهي لاعب الهلال في أحد فنادق الرياض للاتفاق معه للانضمام إلى صفوف النصر.

وينتهي عقد المدافع علي البليهي مع نادي الهلال السعودي في الـ30 من يونيو 2023، الذي انضم إليه في 2017، قادمًا من الفتح السعودي.

ولعب البليهي البالغ من العمر 32 عاما سابقًا لنادي الأمل ونادي النهضة، ووقع مع الفتح في عام 2015 عقدًا احترافيًّا لمدة 3 سنوات بمبلغ 20 مليون ريال، ولعب له موسمين قبل أن ينتقل إلى الهلال.