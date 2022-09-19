إلى الهلال أم النصر.. كريستيانو رونالدو يوافق على العرض السعودي

كشفت صحيفة ”haber7“ التركية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر الموافقة على العرض السعودي الذي تبلغ قيمته 242 مليون يورو خلال الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما غير رأيه بالفعل، وبات انتقاله إلى الهلال أو النصر مؤكدا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كيف حرم النصر منافسه الهلال من التعاقد مع كريستيانو رونالدو؟ https://t.co/juKsDKDhLZ pic.twitter.com/xBJphMaH0v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 12, 2022

وكانت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية قد أكدت في وقت سابق رفض رونالدو عرضا ماليا ضخما من نادي الهلال السعودي.

ولم يسجل رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، أو يصنع أي هدف مع مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم الحالي، خلال 8 مباريات بواقع 378 دقيقة.

وكشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أيام عن رغبته في رؤية كريستيانو رونالدو، يلعب في أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ورفضت كل من أندية تشيلسي وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان التعاقد مع رونالدو الفترة الماضية.

تحول مفاجئ في موقف كريستيانو رونالدو من عرض الهلال السعودي https://t.co/fUZPLBhXAZ pic.twitter.com/8v9kJGUgDG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021، قادما من يوفنتوس، وسبق له اللعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما لعب لريال مدريد 9 مواسم.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن رونالدو سجل 450 هدفا وصنع 131 في 438 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 143 هدفا وصنع 62 في 338 مباراة مع مانشستر يونايتد، أما مع يوفنتوس فلعب رونالدو 134 مباراة سجل فيها 101 هدفا وصنع 22، علما أنه سجل 117 هدفا في 189 مباراة مع منتخب البرتغال.

وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم ”The Best“ مرتين عامي 2016 و2017.

يذكر أن الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بقرار من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.