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رياضة

لن أندم.. تعليق مثير من المريسل بعد نشره اعتذارا لاتحاد الكرة السعودي
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 14:22 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 15:25 GMT

لن أندم.. تعليق مثير من المريسل بعد نشره اعتذارا لاتحاد الكرة السعودي

ربح النصر قضيتيه ضد الهلال والاتحاد بشأن اللاعبين محمد كنو وعبدالرزاق حمدالله.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كتب الإعلامي السعودي تعليقا مثيرا بعد نشره اعتذارا للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وغرد المريسل عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إنفاذا لقرار اللجنة الابتدائية الأولى لعام 1443 في القضية المقامة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد عبدالعزيز خالد المريسل فإنني أعتذر عن المعلومات الكاذبة التي نشرت من حسابي بتاريخ 30/4/2022 وبالله التوفيق“.

وأضاف في تغريدة ثانية: ”اسمعوني زين، للجميع، أي قضية لنادي النصر سأدافع عنها وبقوة خاصة إذا موقف النصر قوي والحق معه“.

وتابع: ”الاعتذار المثبت حق قانوني وهو ما أمرت به الجهة القانونية ولي تحفظ عليه لكني مجبر على تنفيذه“.

وأتم: ”أنا فخور أنني ساهمت في أن النصر يحصل على حقوقه، لم ولن أندم ولو أعيد بي الزمان سأكرر موقفي“.

ويتردد أن اعتذار المريسل جاء بسبب تغريدة كتبها يوم 30 أبريل الماضي، وتتعلق بقضية الهلال والنصر بشأن محمد كنو.

وغرد المريسل وقتها: ”حسب المعلومات أن قضية محمد كنو، أغلقت منذ أسبوعين والقرار صادر من أسبوع، لكن حتى هذه اللحظة لم يخرج القرار رسميا، فهل يجوز لمدرب المنتخب أن يتدخل في تأخير إعلان القرار أو تخفيض العقوبة؟“.

والمريسل هو إعلامي سعودي ينتمي لنادي النصر السعودي منافس الهلال والاتحاد، وقد اتخذ موقفا مناصرا لناديه في قضيتي النصر ضد الهلال وكنو والنصر ضد عبدالرزاق حمدالله والاتحاد.

وربح النصر قضيتيه ضد الهلال والاتحاد بشأن اللاعبين محمد كنو وعبدالرزاق حمدالله.

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