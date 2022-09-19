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رياضة

نادي الرائد يقرر التصعيد في شكواه ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله (فيديو)
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 8:00 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 8:20 GMT

نادي الرائد يقرر التصعيد في شكواه ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله (فيديو)

كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد السعودي، أنه قرر تقديم استئناف على قرار رفض احتجاجه ضد مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، في مباراة الفريق ضمن

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد السعودي، أنه قرر تقديم استئناف على قرار رفض احتجاجه ضد مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، في مباراة الفريق ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري ”روشن“ السعودي.

وكان الاتحاد تمكن من تحقيق الفوز أمام الرائد بهدف نظيف في ظهور حمدالله الأول في الدوري السعودي هذا الموسم.

وبدأ المهاجم المغربي المباراة بعد رفع الإيقاف عنه ”مؤقتًا“ حتى البت نهائيًا في شكوى النصر ضده بواسطة مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الرائد في شكواه احتج على مشاركة حمدالله بحجة أنه موقوف وطالب باحتساب اللقاء لصالحه اعتباريًّا، وبعدها تم رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الرائد بشأن الحصول على نقاط المباراة كاملة.

وقال المطوع في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد ”القضية منظورة وقررنا الاستئناف في قضية مشاركة عبدالرزاق حمدالله، وإذا لم يقبل الاستئناف سوف نستأنف أيضًا“.

وشدد فهد المطوع على أن الرائد لديه تدابير قانونية، سيعمل على اتخاذها من أجل كسب قضية عبدالرزاق حمدالله.

وعن أداء الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماريوس سوموديكا، قال رئيس نادي الرائد ”لدينا مدرب كبير، الفريق يقدم أداءً أفضل من مباراة لأخرى، تحدثت مع اللاعبين وهم سعداء مع المدرب وخططه التكتيكية“.

عبدالرزاق حمدالله بدأ مسيرته في دوري المحترفين السعودي في موسم 2018-2019، وشارك بقميص النصر في 74 مباراة أحرز خلالها 77 هدفا، بينما مع الاتحاد شارك في 15 مباراة وأحرز 14 هدفا.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع نظيره النصر، الأحد الموافق الـ2 من أكتوبر المقبل، في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة.

بينما النصر يأتي في المركز الرابع في ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 3 مواجهات وخسر في مباراة واحدة.

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