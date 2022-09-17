هيرفي رينارد يوضح أسباب عدم استدعائه عبدالله المعيوف لقائمة المنتخب السعودي

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، أسباب عدم استدعائه لعبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، ضمن قائمة المنتخب الحالية، الذي يستعد لخوض عدة مباريات ودية استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022.

وقامت الجماهير السعودية الفترة الماضية بانتقاد هيرفي رينارد لعدم اختيار المعيوف بعد المستوى اللافت الذي يقدمه هذا الموسم مع الهلال، خاصة بعد نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الـ4 جولات الماضية منذ بداية الموسم.

واستنكر البعض غياب عبدالله المعيوف عن قائمة ”الأخضر“، لأنه أبدى تألقا مع الفريق في كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك، حيث فاز حارس الهلال، بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصديه لركلتي جزاء مما ساهم في تتويج الهلال بلقب سوبر لوسيل.

وخاض المعيوف مع الهلال منذ انضمامه 200 مباراة استقبلت شباكه 186 هدفا وحافظ على نظافتها خلال 78 مباراة.

وقال رينارد فى تصريحات لصحيفة ”الشرق الأوسط“: ”المعيوف لعب مباراة واحدة من أصل 18 مباراة في التصفيات، أداؤه ممتاز، ولكنه اعتزل اللعب الدولي منذ فترة طويلة تجاوزت الـ3سنوات، كما أن أداء محمد العويس ممتاز جدا مع المنتخب، ولا أريد التحدث عن ذلك مجددا“.

🎥 | رينارد مدرب المنتخب السعودي 🇸🇦 عن سبب عدم استدعاءه للحارس عبدالله المعيوف: – لعب مباراة واحدة من أصل ١٨ مباراة في التصفيات، أداؤه ممتاز ولكنه اعتزل اللعب الدولي منذ فترة طويلة تجاوزت الثلاث سنوات، كما أن أداء العويس ممتاز جداً مع المنتخب. pic.twitter.com/wkkeBHJzTK — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) September 17, 2022

وكان المعيوف قد أبدى رغبته في العودة لتمثيل المنتخب والمشاركة في كأس العالم، لكنه أكد أنه يحترم قرارات رينارد ولن يفرض نفسه عليه.

وبينما محمد العويس، صاحب الـ30 عاما، انتقل إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النادي الأهلي الذي لعب في الفترة من 2017 وحتى 2022.

وانطلق المنتخب السعودي، اليوم السبت، إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، للمشاركة في برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكان المدرب الفرنسي اختار 26 لاعبا في المعسكر استعدادا للبطولة.

وكان المعيوف قد اعتزل اللعب الدولي خلال عام 2019، قبل أن يتراجع عن قراره خلال فبراير الماضي، لكن هيرفي رينارد رفض ضمه في جميع المعسكرات السابقة، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكانت أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويبدأ المنتخب السعودي مبارياته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك.