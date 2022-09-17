تمهيدًا لانتقاله إلى نادي النصر.. علي البليهي مدافع الهلال يجتمع مع إدارة العالمي

شدد الإعلامي علي هبة عبر برنامج ”الحصاد الرياضي على قناة ”الرياضية 24“ على أن إدارة ‎نادي النصر اجتمعت، أمس، مع على البليهي لاعب الهلال في أحد فنادق الرياض للاتفاق معه للانضمام إلى صفوف النصر.

وأكد ”هبة“ أن البليهي دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال منذ أسبوعين، كما أن إدارة الهلال لم تقدّم عرضًا آخر للاعب غير العرض السابق البالغ 4.5 مليون ريال لمدة عام واحد.

🗣 علي هبة – الدمام:

حصري ..

إدارة #النصر تجتمع الان مع اللاعب "علي البليهي" في أحد فنادق الرياض..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

@alihibah pic.twitter.com/NONd6B16V7 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 16, 2022

كما أكد الإعلامي ”عدنان جستنيه عبر البرنامج أن‎ إدارة نادي الهلال لن تزيد على المبلغ الذي عرضه على البليهي، وبارك للنصر توقيعه مع لاعب الهلال.

بينما اختلف رأي الإعلامي حماد الدوسري، مؤكدًا أن البليهي لاعب الهلال باقٍ مع ‎الفريق بنسبة 90%، كما أنه لم يفاوض إدارة النصر مطلقًا، وأشار إلى أن اللاعب لم يدخل الفترة الحرة حتى الآن.

🗣 عدنان جستنيه – جدة:

معلومة مؤكدة ..#الهلال لن يرفع قيمة العرض المالي للبليهي صاحب الركزة الشهيرة .. وابارك للنصر التوقيع مع اللاعب ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

@Adnan_Ja pic.twitter.com/dy6HIGYLlh — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 16, 2022

وكان رفيع الشهراني وكيل أعمال علي البليهي قد نفى في وقت سابق صحة الأخبار المتداولة عن اقتراب انتقال البليهي للنصر أو الاتحاد، مؤكدًا أن البليهي لديه عقد مستمر مع نادي الهلال واللاعب حتى الآن لم يدخل الفترة الحرة، كما أشار إلى أن تركيز اللاعب كله منصب حاليًا داخل المستطيل الأخضر سواء لخدمة الهلال أو المنتخب.

وينتهي عقد المدافع علي البليهي مع نادي الهلال السعودي، في الـ30 من يونيو 2023، وانضم إليه في 2017، قادمًا من الفتح.

ولعب البليهي البالغ من العمر 32 عامًا، سابقًا لنادي الأمل ونادي النهضة، ووقع مع الفتح في العام 2015 عقدًا احترافيًا لمدة 3 سنوات بمبلغ 20 مليون ريال ولعب له موسمين قبل أن ينتقل إلى الهلال.

🗣 حماد الدوسري:

"البليهي" باق مع #الهلال بنسبة 90% ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@HMMAD_ALDOSARI pic.twitter.com/N1aBQjNq8q — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 16, 2022

وواصل الهلال سلسلة انتصاراته، أمس، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعته بنادي الوحدة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال بهذا الفوز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة مع الشباب، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط ليأتي في المركز الثاني عشر.