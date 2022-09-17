فهد الهريفي: تاليسكا لاعب عظيم لكنه لا يصلح لنادي النصر حاليًا

تحدث فهد الهريفي لاعب نادي النصر السابق عن المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر.

وقال فهد الهريفي: في مقطع متداول عبر ”مساحة تويتر“: ”لاعب عظيم، لكنه ما هو بحق مرحلة لنا الآن، يمكن بعد سنتين لو جبناه يكمل المجموعة أقول لك حق مرحلة وكويس“.

رأي فهد الهريفي عن تاليسكا 😅 pic.twitter.com/pGX49VtcfP — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 16, 2022

وأضاف: ”لكنه الآن ما هو لاعب مرحلة، لازم نقتنع بهذا الشيء، ينجح مع فريق عظيم في الصين، فريق يتحرك لاعبوه، ينتشرون، يطلبون الكرة في الساحات، الدقة في التمريرات، يكمل عمله وينجح“.

وسجل تاليسكا هدفًا من ضربة حرة ثابتة في فوز نادي النصر 4/0 على الباطن، أمس الأول الخميس، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وهو ثاني أهدافه الموسم الحالي بعدما سجل هدفًا في الفوز 2/1 على ضمك.

وانضم تاليسكا البالغ من العمر 28 عامًا للنصر، صيف العام 2021، قادمًا من جوانجزو إيفرغراند الصيني.

وسجل تاليسكا 20 هدفًا مع النصر الموسم الماضي في الدوري السعودي واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف أوديون إيغالو مهاجم الهلال الذي تصدر جدول الترتيب برصيد 24 هدفًا (12 مع الهلال و21 مع الشباب).

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد، يوم الأحد الثاني من أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في قمة الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

ويملك النصر 9 نقاط من 4 مباريات، ويحتل المركز الرابع، مقابل 10 نقاط للاتحاد في المركز الثالث، خلف الهلال والشباب المتصدرين ولكل منهما 12 نقطة.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي خلف الهلال والاتحاد، وتأهل العالمي إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والاتحاد والفيحاء.