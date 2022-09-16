ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتجاوز الوحدة ويشارك الشباب في الصدارة

سجل الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لينهي مقاومة الوحدة ويفوز 3-صفر، ليحافظ حامل اللقب على انطلاقته القوية بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

انتظر أبطال آسيا حتى الدقيقة 58 ليفتتح المالي موسى ماريجا التسجيل بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وضاعف النيجيري أوديون إيغالو النتيجة بلمسة هادئة أمام المرمى قبل 11 دقيقة من النهاية.

وأكمل الأرجنتيني لوسيانو فييتو الثلاثية بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 89.

#الهلال في الدوري ✅ 4 مباريات 🏟

12 نقطة 🥇

8 أهداف ⚽️

شباك نظيفة 🚫 📺 شاهد ثلاثية الأزرق ⬇️ pic.twitter.com/sB8dOJT10f — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2022

وحقق فريق المدرب رامون دياز فوزه الرابع على التوالي ليتقاسم الصدارة مع الشباب صاحب العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة أيضا والذي يتفوق بفارق الأهداف.

وتعرض الوحدة للهزيمة الثالثة هذا الموسم ولديه ثلاث نقاط في المركز 12.

ضمك يوقف انتفاضة التعاون

وفي وقت سابق تعادل ضمك مع مضيفه التعاون 1-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

تقدم التعاون بهدف سجله دوماغوغ أنتوليتش لاعب ضمك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50، قبل أن يدرك برونو دوارتي التعادل لضمك في الدقيقة 70.

ورفع التعاون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس، بفارق نقطة عن ضمك صاحب المركز السابع.

تعادل أبها والفيحاء

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، تعادل الفيحاء مع مضيفه أبها 1-1.

تقدم أبها عن طريق صالح آل جمعان في الدقيقة 65، قبل أن يسجل أنتوني نواكايمي هدف التعادل للفيحاء في الدقيقة 87.

ورفع أبها رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري روشن السعودي: