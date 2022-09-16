إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتجاوز الوحدة ويشارك الشباب في الصدارة
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 20:04 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 21:45 GMT

ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتجاوز الوحدة ويشارك الشباب في الصدارة

سجل الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لينهي مقاومة الوحدة ويفوز 3-صفر، ليحافظ حامل اللقب على انطلاقته القوية بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم

+A -A

سجل الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لينهي مقاومة الوحدة ويفوز 3-صفر، ليحافظ حامل اللقب على انطلاقته القوية بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

انتظر أبطال آسيا حتى الدقيقة 58 ليفتتح المالي موسى ماريجا التسجيل بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وضاعف النيجيري أوديون إيغالو النتيجة بلمسة هادئة أمام المرمى قبل 11 دقيقة من النهاية.

وأكمل الأرجنتيني لوسيانو فييتو الثلاثية بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 89.

وحقق فريق المدرب رامون دياز فوزه الرابع على التوالي ليتقاسم الصدارة مع الشباب صاحب العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة أيضا والذي يتفوق بفارق الأهداف.

وتعرض الوحدة للهزيمة الثالثة هذا الموسم ولديه ثلاث نقاط في المركز 12.

ضمك يوقف انتفاضة التعاون

وفي وقت سابق تعادل ضمك مع مضيفه التعاون 1-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

تقدم التعاون بهدف سجله دوماغوغ أنتوليتش لاعب ضمك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50، قبل أن يدرك برونو دوارتي التعادل لضمك في الدقيقة 70.

ورفع التعاون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس، بفارق نقطة عن ضمك صاحب المركز السابع.

تعادل أبها والفيحاء

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، تعادل الفيحاء مع مضيفه أبها 1-1.

تقدم أبها عن طريق صالح آل جمعان في الدقيقة 65، قبل أن يسجل أنتوني نواكايمي هدف التعادل للفيحاء في الدقيقة 87.

ورفع أبها رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري روشن السعودي:

2022-09-1-191

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play