ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على أحد

نجح فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي السعودي في الفوز على نظيره أُحد بنتيجة 3-0 خلال مباراة الفريقين، ظهر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وقص عبدالله المقرن شريط الهداف، وأحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29، بعد تلقيه تمريرة طويلة من علي الأسمري، ليودعها داخل الشباك.
وأضاف ”الأسمري“ الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 44.
واختتم زياد الجهني حفلة الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 76.
🎥 | ملخص أهداف ⚽️ مباراة الاهلي 3 : 0 احد ضمن منافسات #دوري_يلو لأندية الدرجة الأولى – الجولة الخامسة
#دوري_يلو#الاهلي_احد
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/nRrdIzx8ae
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 16, 2022
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في 5 مباريات، وقفز إلى المركز الخامس مؤقتًا.
فيما تجمد رصيد أُحد عند 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: