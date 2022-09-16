إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على أحد
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 19:41 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 20:00 GMT

ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على أحد

نجح فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي السعودي في الفوز على نظيره أُحد بنتيجة 3-0 خلال مباراة الفريقين، ظهر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي السعودي في الفوز على نظيره أُحد بنتيجة 3-0 خلال مباراة الفريقين، ظهر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقص عبدالله المقرن شريط الهداف، وأحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29، بعد تلقيه تمريرة طويلة من علي الأسمري، ليودعها داخل الشباك.

وأضاف ”الأسمري“ الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

واختتم زياد الجهني حفلة الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في 5 مباريات، وقفز إلى المركز الخامس مؤقتًا.

فيما تجمد رصيد أُحد عند 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو:

2022-09-1-188

2022-09-2-64

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play