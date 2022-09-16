ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على أحد

نجح فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي السعودي في الفوز على نظيره أُحد بنتيجة 3-0 خلال مباراة الفريقين، ظهر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقص عبدالله المقرن شريط الهداف، وأحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29، بعد تلقيه تمريرة طويلة من علي الأسمري، ليودعها داخل الشباك.

وأضاف ”الأسمري“ الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

واختتم زياد الجهني حفلة الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في 5 مباريات، وقفز إلى المركز الخامس مؤقتًا.

فيما تجمد رصيد أُحد عند 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: