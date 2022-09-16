حقيقة تولي التشيلي خوسيه لويس سييرا تدريب الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن حقيقة الأنباء المتداولة حول توقيع النادي الأهلي السعودي مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو.

ونفى ”عناد الرشيد“ الصحفي في جريدة ”اليوم“ قائلا بحسابه الشخصي عبر ”تويتر“: ”90% من الأخبار عن المدرب في الفترة الماضية غير صحيحة، وهنالك من ادعى بأنه (وسيط/وكيل) خلال الفترة الماضية، وفي الواقع لا تربطه أي علاقة بالمدرب وهذا ما نفاه سييرا شخصيا“.

وأشار ”عناد الرشيد“ إلى أن إدارة الأهلي استفسرت الفترة الماضية عن العديد من المدربين من بينهم التشيلي لويس سييرا وعلموا بأن طاقم عمل المدرب قد ارتبطوا بجهات أُخرى، وهذا ما جعل الإدارة تستبعد المدرب من خياراتها تماما.

-خاص : النادي #الأهلي استفسر عن عدّة مدربين من بينهم التشيلي لويس سييرا وعلِموا بأن طاقم عمل المدرب قد ارتبطوا بجهات أُخرى ، وهذا ما جعل الإدارة تستبعد المدرب من خياراتها مباشرة .. هنالك من ادّعى بأنه وكيل للمدرب في الفترة الماضية وهذا ما نفاه المدرب شخصياً .. pic.twitter.com/lCNSp4W1r3 — عناد الرّشيد (@E_A77) September 16, 2022

تولى خوسيه سييرا والبالغ من العمر 53 عاما، مهمة تدريب الطائي في 2021، قادما من بالستيو التشيلي، بدأ مسيرته التدريبية في 2010، ثم درب يونيون إسبانيولا 2015، وفى 2016 قاد فريق كولو كولو التشيلي.

سبق للمدرب التشيلي تولي قيادة عدة فرق في المناطق العربية حيث أعلن الاتحاد السعودي في 2016 تعاقده مع سييرا خلفا للروماني فيكتور بيتسوركا، ثم انتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي، حتى عاد للاتحاد مرة أخرى في 2019.

وكانت إدارة الأهلي قررت تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر مؤقتا بديلا عن المدرب الأورغوياني روبرت سيبولدى الذي تم الاستغناء عنه، وتحديدا في مباراة الخلود بالجولة الثالثة من دوري يلو، حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد، بعد سوء النتائج، والهبوط لأول مرة إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

ويذكر أن الأهلي يعد ثاني أقل فرق دوري يلو، تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي بجانب هجر وأحد والعروبة، حيث سجل هدفين فقط في 4 مباريات.

وتقام مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي أمام أحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.