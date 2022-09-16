محكمة تطالب سانتي مينا مهاجم الشباب بعدم مغادرة الرياض

أصدرت محكمة ألميريا، رسميًا، قرارا في قضية النجم الإسباني سانتي مينا، لاعب الشباب السعودي، حيث يُحاكم بتهمة ”الاعتداء الجنسي“ على امرأة في 2017.

وصدر حكم سابق ضده بـ“السجن“ 4 سنوات؛ قبل أن يتم الإفراج عنه، لحين النظر في الاستئناف الذي تقدّم به رسميًا.

وأكد محامي اللاعب أنه يتعين عليه ”الاستمرار في الرياض“ ونفى أن يكون قد اتفق الشباب السعودي لتجنب هذه العملية.

وقالت المحامية فاطمة ماجدالينا رودريغيز، التي تمثل لاعب كرة القدم سانتي مينا المدان بارتكاب اعتداء جنسي، إن مينا ”لا يهرب من وجه العدالة“، قبل مثوله ليتقرر ما إذا كان المهاجم سيذهب إلى السجن أم لا.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت أنه يتعين على مينا ”الاستمرار في الرياض، وأصر المحامي على أنه ”سواء كان لديه اتفاق تسليم أم لا، فإن سانتياغو مينا شخصية عامة“.

وقال إنه قبل خمس سنوات، لم يكن لدى مينا أي نوع من الإجراءات الاحترازية، لذلك ليس من المفهوم لماذا يجب أن يتم فرضها الآن.

وحول طلب إيضاح الحكم أوضح أنها ”كانت هناك أحكام ولا بد من إيضاحها لا أكثر“، كما أنها مازالت قيد الاستئناف على هذا الحكم.

من جهته، أعرب محامي الضحية، إيفان بولانيو، عن أسفه لعدم القيام ”بأي شيء على الإطلاق“.

وتابع: ”لا شيء حتى قرر الرجل المدان بشكل واضح الذهاب إلى السعودية، إنها دولة لا ترتبط إسبانيا معها بأي اتفاقية لتسليم المجرمين.

وأضاف: ”أن الأمر يعود إلى إرادة (مينا) الحرة للعودة الى إسبانيا لدخول السجن ونعتبر أن ذلك لن يحدث في أي من هذه الظروف“.

وفي أغسطس الماضي انضم سانتي مينا إلى الشباب السعودي على سبيل الإعارة.