الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد أحد في دوري يلو

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة، أمام ضيفه أحد في الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية دوري القسم الثاني في السعودية.

وتنطلق الجولة اليوم الجمعة، بمواجهة تجمع بين العين وضيفه العروبة، ثم تستكمل الجولة غدا السبت، بثلاثة لقاءات تجمع بين الرياض وضيفه نجران، بجانب مواجهة الجبلين والأخدود، والحزم مع الخلود.

⚽️ الجولة الخامسة

🆚 نـــادي أحد

🏟 مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

🗓 الجمعة 16 سبتمبر

🕔 8:30 pm#الأهلي_أحد pic.twitter.com/zP9BItbF7g — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 15, 2022

ويسدل الستار على هذه الجولة بعد غدٍ الأحد، بأربعة لقاءات تجمع بين الشعلة وضيفه القيصومة، كما يلعب الفيصلي مع الساحل، ويلتقي العربي ضيفه جدة، ويلعب القادسية ضد هجر.

وتستعرض شبكة إرم نيوز، في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الأهلي وأحد في دوري يلو.. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الجوهرة المشعة) الساعة 20:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق سليمان الشريف.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 5 نقاط بعدما حقق فوزا وحيدا في أول 4 جولات بجانب تعادلين وخسارة واحدة.. وسجل الأهلي هدفين وتلقى 3 أهداف.

ويحتل أحد المركز العاشر برصيد 5 نقاط أيضا بعدما حقق فوزا وتعادلين وسقط في فخ الخسارة مرة وحيدة.. وسجل أحد هدفين وتلقى مثلهما.

ويتصدر الأخدود ترتيب دوري يلو برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة في 4 جولات.

الأهلي.. وأفكار عنبر

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والعودة للانتصارات مجددا مع مديره الفني يوسف عنبر بعد التعادل الأخير مع العروبة.

وتحيط الشكوك حول مستقبل يوسف عنبر، خاصة أن هذه المباراة قبل التوقف الدولي، ودارت أنباء حول التفاوض مع المدرب التشيلي لويس سييرا بجانب المدرب السعودي صالح المحمدي.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الربيعي، وأمامه الرباعي فهد الحمد وعبدالباسط هندي وعلي مجرشي وإبراهيم الزبيدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الكاميروني فرانك كوم وبجواره علي الأسمري ومحمد المجحد، بينما يقود خط الهجوم المغربي هشام فايق والجامايكي لويس غرابان وسلمان المؤشر.

أحد.. والبحث عن مفاجأة

يتطلع فريق أحد لتحقيق مفاجأة وإسقاط الأهلي في عقر داره وحصد نتيجة إيجابية.

ورحل عن صفوف فريق أحد المدير الفني خليل المصري الذي فضل الرحيل بسبب تراجع النتائج.

ويتولى المهمة بشكل مؤقت مدرب فريق الشباب بالنادي النيجيري إيمانويل إيجبو صاحب الجنسية الألبانية.

ويعتمد فريق أحد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ماجد الغامدي، وأمامه رباعي الدفاع جيرالد تاكاوارا وجمال أراجوا وعبدالرحمن الخيبري ويحيى كعبي.

ويقود خط الوسط بدر بولهرود وبجواره حسام أمعنان وعادل جعبوط، وفي الهجوم محمد حنتوش ومشعل المطيري وبابكر جاييه.

وقال عمرو أنور، مدرب اتحاد جدة الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن الأهلي يعيش حالة من التراجع بسبب البداية السيئة التي قدمها الفريق في الدوري وحصد 5 نقاط من 4 جولات.

وأشار إلى أن الأهلي بحاجة لاستعادة الثقة وحصد الفوز، مؤكدا أن الأهلي لا يحتاج إلى كثرة التغييرات الفنية بعكس الاستقرار الفني ومواصلة تدعيم الفريق.