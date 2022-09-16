كوكي يحذر فينيسيوس من "الاحتفال بالرقص" في ديربي مدريد

حذر كوكي لاعب وقائد أتلتيكو مدريد منافسه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من ”الاحتفال بالرقص“ حال سجل هدفا على أتلتيكو مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد يوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

هدف فينيسيوس الرائع في مرمى ريال بيتيس بعد تمريرة ساحرة من ألابا.#ريال_مدريد_ريال_بيتيس pic.twitter.com/c6Iy7VL78K — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

وقال كوكي في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”إذا سجل فينيسيوس هدفا وقرر أن يرقص، فسيفعل ما يريد فعله“.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتفهم رقص فينيسيوس حال احتفل بتسجيل هدف، أضاف كوكي: ”لكل شخص طريقته الخاصة في الاحتفال بالأهداف كما يريد، ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد، سيكون هذا الطبيعي“.

والتقى كوكي وفينيسيوس ببعضهما البعض خمس مرات على أرض الملعب، حيث تصادفا لمدة 227 دقيقة.

وفي المباريات الخمس، لعب كوكي جميع الدقائق (بواقع 450 دقيقة)، مقابل 227 دقيقة لفينيسيوس حيث لم يسجل أي منهما هدفا في تواجد الآخر، لكن بشكل عام صنع فينيسيوس 3 أهداف في 8 مباريات أمام أتلتيكو مدريد في حين لعب كوكي بالمجمل 33 مباراة ضد ريال مدريد، سجل فيها هدفين وصنع 7.

فينيسيوس جونيور سجل في (4) مباريات متتالية مع #ريال_مدريد لأول مرة في تاريخه بجميع البطولات خلال (176) مباراة 😍 #ريال_مدريد_سيلتك pic.twitter.com/GPhWMj4xN1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، كما حقق فوزين في أول جولتين في دوري أبطال أوروبا.

في حين حصد أتلتيكو مدريد 10 نقاط ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الليغا، علما أنه حقق فوزا وخسر مرة في أول جولتين في دوري أبطال أوروبا.

وفي آخر 10 مباريات بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات المحلية والقارية فاز أتلتيكو مدريد مرتين، في حين فاز ريال مدريد 4 مرات، وتعادل 3 مرات، حيث فاز ريال مدريد في واحدة منها بضربات الترجيح.