جماهير الاتحاد بعد الفوز على الخليج بالدوري السعودي: هاتوا النصراوي (فيديو)

طالبت جماهير نادي الاتحاد السعودي بمواجهة النصر فورًا بعد تحقيق الفوز على الخليج في الدوري السعودي، وتقديم أداء جيد بقيادة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق.

وسجل عبد الرزاق حمد الله هدفين ليقود الاتحاد للفوز 2-صفر على الخليج والتقدم للمركز الثاني بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وفي طريق خروجهم من الملعب هتفت جماهير الاتحاد جماعيًا وقالو ”هاتوا النصراوي.. هاتوا النصراوي“.

🚨🚨🚨🚨🚨 جمهور الإتحاد يردد: هاتوا النصراوي، هاتوا النصراوي 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/u4X7uAuiEj — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 15, 2022

وهز المهاجم المغربي، العائد للعب بعد تعليق إيقافه الطويل، الشباك لأول مرة بالموسم ليرفع رصيد الاتحاد إلى عشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة.

واحتاج حمد الله إلى أربع دقائق ليفتتح التسجيل من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وضاعف النتيجة من استغلال لكرة مرتدة من الحارس وسط ارتباك دفاعي في الدقيقة 69، ليكتفي الخليج بحصد نقطة واحدة من أول أربع جولات.

ورد حمد الله بذلك على استبعاده من تشكيلة المغرب مع المدرب الجديد وليد الركراكي قبل نحو شهرين من كأس العالم بقطر.

ولم يستقبل الاتحاد أي هدف حتى الآن بالموسم قبل الفترة الدولية للمنتخبات.

وفي وقت سابق حقق النصر فوزه الثالث في أربع مباريات أيضا بتغلبه 4-صفر على الباطن.

ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف على الهلال حامل اللقب الذي يواجه الوحدة غدا الجمعة.