قطر تفرض "قواعد كوفيد صارمة" على جماهير كأس العالم

ستخضع جماهير المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر لاختبارات ما قبل السفر وسيحتاجون إلى إجراءات تصبت حصولهم على لقاح فيروس كورونا لدخول المتاجر في كأس العالم بعد أن أدخلت قطر قواعد جديدة تتعلق بكوفيد-19.

وستذهب جماهير من جميع أنحاء العالم إلى الشرق الأوسط في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمشاهدة منتخبات بلادهم وهي تشارك في أول بطولة في الوطن العربي وتقام في الشتاء.

ومع ذلك ، فقد قدم تقرير جديد من صحيفة ”التلغراف“ البريطانية تفاصيل الإرشادات الكاملة لما يجب على الجماهير القيام به وسط تغيير القواعد لدخول البلاد لحضور كأس العالم.

وبغض النظر عن حالة التطعيم ، يجب على جميع المسافرين إلى قطر الآن إجراء اختبار كوفيد-19 المعتمد قبل الوصول.

هناك أيضًا عدد من متطلبات ما قبل السفر الأخرى لإكمالها ، حيث يشير التقرير إلى أنه لا يتعين عليك فقط شهادة لقاح كوفيد-19 وإكمال نموذج تحديد موقع الركاب ، ولكن من الضروري تثبيت تطبيق كوفيد-19 في قطر (احتراز).

وهناك المزيد من القواعد التي يجب اتباعها بمجرد أن تطأ قدمك البلد بالفعل، حيث يجب على الجميع إظهار تطبيق “احتراز” الخاص بهم قبل الدخول إلى متجر أو مطعم.

وعلى الرغم من كونه مشابهًا لإصدار كوفيد، هناك مشكلة أخرى تتمثل في الوصول إلى الإنترنت لاستخدامه.

ويُزعم أن شبكات Wi-Fi في الدوحة ضعيفة ، مما يتطلب منك التسجيل مسبقًا والحصول على رمز أمان لاستخدامه ، مما يعني أنه قد تضطر إلى دفع رسوم تجوال ”ضخمة“.

ولحسن الحظ ، خففت قطر مؤخرًا من القواعد الصارمة لارتداء الأقنعة فيما يتعلق بأماكن التسوق والضيافة ، على الرغم من أنها لا تزال ضرورية في وسائل النقل العام، لكن كل ما سبق لا يزال يعني المزيد من المتاعب على رأس رحلة باهظة الثمن إلى قطر من أجل مشاهدة كأس العالم.

وستلتقي إنجلترا مع إيطاليا وألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر في مواجهات دوري الأمم الأوروبية في مبارياتهما الأخيرة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

وسيبدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في المونديال ضد إيران في 21 نوفمبر/تشرين الثاني ، ثم تلتقي مع الولايات المتحدة في 25 نوفمبر ثم مواجهة ويلز بعد ذلك بأربعة أيام.