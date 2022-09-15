حمدالله يحتفل بطريقة خاصة بهدفه في مباراة الاتحاد ضد الخليج (فيديو)

احتفل عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد السعودي بهدفه في شباك الخليج، بطريقة خاصة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الخميس.

وأحرز حمدالله هدف الاتحاد الأول في الدقيقة الثالثة، ليضع أولى بصماته في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وعقب الهدف قام حمدالله بتقبيل شعار الاتحاد والمسح عليه، وذلك بعد الضغوط التي تعرض لها في الفترة الماضية.

عبدالرزاق حمدالله يسجّل أول أهدافه هذا الموسم 👏⚽️#الاتحاد_الخليج pic.twitter.com/yL2itmXWnH — دوري روشن السعودي (@SPL) September 15, 2022

وقدمت إدارة نادي الرائد أخيرا شكوى ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله في مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بعد قرار تعليق عقوبة اللاعب من قبل مركز التحكيم الرياضي.

وكشفت صحيفة ”عكاظ“ أن فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، أكد أن إدارة ناديه قررت الاستئناف ضد قرار رفض لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج.

ونقلت الصحيفة، عن المطوع قوله: ”لن نقف مكتوفي الأيادي، وسوف نتقدم باستئناف على القرار، ونطالب بحق الفريق، وبالنسبة لنا لم ينته الأمر، وما زالت أمامنا فرصة لحفظ حقوق الفريق، ولن نهدرها“.

وانتقل حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو“82 مليون ريال سعودي“.

فعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق عبدالرزاق حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وقررت إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر، وحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد 6 أشهر بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

ويمتلك الاتحاد الثالث 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين لم يحصد الخليج الرابع عشر والساعي لفوزه الأوّل هذا الموسم سوى نقطة من تعادل وهزيمتين.

ونجح الاتحاد في تجاوز تعثره بالتعادل أمام الاتفاق، باقتناصه فوزاً ثميناً على الرائد 1-صفر في المرحلة الماضية، ويتطلع إلى تدوين فوزه الثالث وملاحقة المتصدر ووصيفه.

ويفتقد الاتحاد لجهود مدافعه أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي بداعي الإصابة، لكنه سيكون قادراً على الاعتماد على حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنه رومارينيو والمصريين أحمد حجازي وطارق حامد والمغربي عبدالرزاق حمدالله والأنغولي هيلدر كوستا.

ورغم التعاقدات الضخمة التي أبرمها الخليج، إلاّ أنه لم يحقق أي فوز وتعادل سلباً في مباراته الأخيرة أمام العدالة.

ويبرز في الخليج، مدافعه الجزائري جمال بلعمري والغابوني أندريه بوكو والبرازيلي موراتو والكولومبي براين رياسكوس.