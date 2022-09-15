ترتيب الدوري السعودي: النصر يكتسح الباطن ويرافق الهلال في المركز الثاني مؤقتا (فيديو)

حقق نادي النصر فوزه الثاني على التوالي، والثالث في الدوري السعودي، بعد فوزه الكبير بنتيجة 4/0 على مضيفه الباطن، اليوم الخميس، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم البرازيلي لويس غوستافو للنصر بهدف في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف البرازيلي الثاني أندرسون تاليسكا ثاني أهداف النصر في الدقيقة 29 من تسديدة يسارية من ضربة حرة ثابتة رائعة.

وأنهى نادي النصر الشوط الأول متقدما 3/0 بعدما سجل له سامي خليل النجعي هدفا في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا كرة عادت من مارتن كومبانيا حارس الباطن.

وجاء رابع أهداف النصر بتوقيع عبدالرحمن غريب، القادم من الأهلي، من تسديدة أرضية من ضربة حرة ثابتة.

وفي آخر 10 مباريات بين النصر والباطن في مختلف المسابقات فاز النصر في 7 مباريات، بينها الفوز 7/0 في مارس 2021، في حين فاز الباطن مرتين، وتعادلا مرة وحيدة.

وكان النصر قد استهل موسمه في الدوري السعودي بالفوز 1/0 على الوحدة، ثم خسر 0/1 أمام التعاون، قبل أن يتفوق 2/1 على ضمك، وأخيرا 4/0 على الباطن.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 9 نقاط في المركز الثاني، مع الهلال وضمك، لكن الهلال لعب 3 مباريات، مقابل 4 مباريات لكل من النصر وضمك.

ويتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 12 نقطة من 4 مباريات بفوزه على الباطن وأبها والطائي والعدالة.

وفي وقت لاحق يلعب الاتحاد مع الخليج، والاتفاق مع الرائد، وغدا الجمعة يلعب التعاون أمام ضمك، وأبها مع الفيحاء، والهلال مع الوحدة.

ومن المقرر أن يلعب النصر أمام الاتحاد يوم الأحد 2 أكتوبر في قمة مباريات الجولة الخامسة على ملعب مرسول بارك.