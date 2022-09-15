ما حقيقة مفاوضات علي البليهي مع النصر والاتحاد؟

حسم رفيع الشهراني، وكيل أعمال علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الجدل حول الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع اللاعب لأحد الأندية السعودية الأخرى .

ونفى وكيل اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ صحة الأخبار، مؤكدًا أن البليهي لديه عقد مستمر مع نادي الهلال واللاعب حتى الآن لم يدخل الفترة الحرة، كما إن تركيز اللاعب كله منصب حاليًّا داخل المستطيل الأخضر سواء لخدمة الكيان أو الوطن .

كثير من وسائل الإعلام والسوشل ميديا تداولت ان موكلي على البليهي وقع مع اندية بمختلف مسمياتها. وهذا الكلام غير صحيح اللاعب لديه عقد مستمر مع نادي الهلال واللاعب حتى الأن لم يدخل الفترة الحرة كما يدار ويشاع والتركيز كله منصب حالياً داخل المستطيل الأخضر سواء لخدمة الكيان او الوطن🇸🇦. pic.twitter.com/tivJ6BkmeO — رفيع الشهراني (@raffee5696) September 15, 2022

وكانت ذكرت عدة تقارير سابقة، أن علي البليهي يتواصل مع ناديي النصر والاتحاد للتوقيع لأحدهما، في ظل اقتراب رحيله عن نادي الهلال بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ سابقًا إن إدارة الهلال عرضت على البليهي 4.5 مليون ريال مقابل موسم واحد فقط، لكن اللاعب رفض ذلك وطلب زيادة المدة والمبلغ المالي المقدم .

وينتهي عقد المدافع علي البليهي مع نادي الهلال السعودي في الـ30 من يونيو 2023، الذي انضم إليه في 2017، قادمًا من الفتح السعودي.

لعب البليهي البالغ من العمر 32 عاما، سابقًا لنادي الأمل ونادي النهضة، ووقع مع الفتح في عام 2015 عقدًا احترافيًّا لمدة 3 سنوات بمبلغ 20 مليون ريال ولعب له موسمين قبل أن ينتقل إلى الهلال.

ويواجه الهلال مساء غد الجمعة نادي الوحدة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري ”روشن“ السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني بـ9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر حتى الآن جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي الوحدة في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط فقط.