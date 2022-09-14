ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يهزم العدالة وينفرد بالصدارة

اكتفى الشباب بتسجيل هدف واحد ليهزم العدالة 1-صفر ويحقق انتصاره الرابع على التوالي ليحافظ على العلامة الكاملة، ويعادل أفضل بداياته للدوري السعودي لكرة القدم.

وحقق الشباب الفوز في أول أربع جولات بالدوري السعودي ليعادل انطلاقته المثالية في موسم 2011-2012 حين توج باللقب في النهاية.

وهيمن الشباب على المباراة من البداية ونجح في ترجمة سيطرته بهدف سجله كارلوس جونيور في الدقيقة الرابعة، بعدما سيطر على كرة طويلة قبل أن يسددها لتمر بين قدمي الحارس ميلا مياتوفيتش.

بهذا ينفرد كارلوس جونيور بصدارة هدافي المسابقة برصيد أربعة أهداف بفارق واحد أمام زميله في الفريق كريستيان جوانكا صاحب المركز الثاني.

https://twitter.com/ssc_sports/status/1570139054208950272

وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة أكبر إلا أن لاعبي الشباب أهدروا العديد من الفرص في ظل تألق الحارس مياتوفيتش.

وأخفق العدالة في هز الشباك في أول أربع جولات هذا الموسم، رغم بعض المحاولات في الشوط الثاني على مرمى الشباب الذي لم يتلق أي أهداف في المسابقة حتى الآن.

وبعد الفوز، يحتل الشباب صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال حامل اللقب الذي يستضيف الوحدة يوم الجمعة، بينما يحتل العدالة المركز 15 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

وفي وقت سابق اليوم، عاد الطائي إلى درب الانتصارات بتغلبه 1-صفر على ضيفه الفتح، الذي خسر ثالث مباراة في أول أربع جولات.

وبدا أن الفريق الضيف في طريقه للتعويض، بعد خسارته الجولة الماضية بهدف دون رد أمام الهلال، عندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 37 لكن فيكتور براجا حارس مرمى الطائي تصدى لتسديدة مراد باتنة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني بضربة رأس من دينير جوميز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الطائي، الذي خسر الجولة الماضية برباعية أمام الشباب، إلى تسع نقاط في المركز الثالث، بينما يحتل الفتح المركز التاسع بثلاث نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: