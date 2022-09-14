تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا.. الأردن يكتسح جزر شمال ماريانا 16-0

اكتسح منتخب الأردن الأوليمبي نظيره جزر شمال ماريانا بنتيجة 16-0، خلال المباراة التي أقيمت، اليوم الأربعاء، على استاد البتراء في عمَّان، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

وسجل أهداف المباراة كل من: مهند أبو طه (5 و22 و37)، وبكر كلبونة (13 و33)، وأمين الشناينة (16 من ضربة جزاء و19)، وسيف درويش (22)، وزكريا عمرو (26 و84)، وعلاء دية (44)، والبديل سلطان الشياب (66 و77)، وعمر صلاح (81)، والبديل محمد رائد (86)، والبديل قصي المنصوري (88)، أهداف الفوز للمنتخب الأردني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الأربعاء، أيضًا فوز الصين تايبيه على تركمانستان 1-0 على نفس الملعب.

وتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سوريا، مقابل 3 نقاط لكل من الصين تايبيه وتركمانستان، في حين بقي رصيد جزر شمال ماريانا خاليًا من النقاط.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، يوم الخميس، حيث يلتقي سوريا مع الأردن، والصين تايبيه مع جزر شمال ماريانا.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.