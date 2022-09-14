نقص المياه وطوابير طويلة.. "سوبر لوسيل" يكشف مشاكل لوجستية قبل كأس العالم

شهد حدث تجريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم الجمعة مشاكل لوجستية، مع طوابير طويلة ونقص المياه لحوالي 78000 متفرج.

وكانت مباراة الجمعة الماضي بين الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري على لقب كأس سوبر لوسيل في افتتاح كأس لوسيل، هي المرة الأولى التي يستضيف فيها ملعب لوسيل الجديد مثل هذا الجمهور. وبسعة 80 ألف مقعد يُعد هذا أكبر ملاعب قطر الثمانية التي تستضيف كأس العالم وتحفة ذهبية مصممة لاستضافة المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وكانت مدرجات الاستاد بدون المياه بين الشوطين ولم يكن هناك أي منها بالخارج، حيث كانت درجة الحرارة في أواخر الصيف 34 درجة مئوية (93 فهرنهايت) لكن الشعور بها أكبر من ذلك بسبب الرطوبة المرتفعة.

وقالت شبكة ESPN إنه لساعات، كان الناس يخرجون من الملعب بعد مباراة شهدت حضورا جماهيريا ضخما لاختبار استعداد الدولة الخليجية الصغيرة للبطولة، التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وصرخ رجل يحمل طفلًا متعرقًا: ”دعونا نمر! معنا أطفال“، فيما صاحت امرأة من الخلف: ”نحن بحاجة للماء. هل هناك ماء؟“.

أول مونديال في المنطقة

قطر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأصغر دولة تستضيف كأس العالم على الإطلاق. في حين أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية، إلا أنها لم تنظم أبدًا حدثًا بهذا الحجم وهو أمر غير معتاد بالنسبة لكأس العالم الذي سيقام أيضًا في مدينة واحدة أو حولها.

وستقام أربع مباريات حول الدوحة كل يوم في أول 12 يومًا من البطولة. ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن 2.45 مليون تذكرة من أصل 3 ملايين محتملة بيعت بالفعل، ومن المتوقع أن يزور 1.2 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان قطر تقريبًا البلاد خلال كأس العالم.

وقال المنظمون إن 77575 شخصًا مروا بالضبط يوم الجمعة عبر بوابات الاستاد، وهو أكبر حشد على الإطلاق في قطر. وجلبت العائلات الأطفال الصغار إلى الملعب، حيث وصلت قبل عرض المطرب المصري الشهير عمرو دياب. وارتدى مئات المشجعين السعوديين القميص الأزرق لنادي الهلال الذي تغلب على الزمالك المصري بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

مع تنقل المهاجرين في كثير من الأحيان لملء الساحات الفارغة، كان هناك أيضًا مئات من عمال جنوب آسيا وأفريقيا معًا في أحد مدرجات الاستاد، يرتدون قمصانًا متطابقة بيضاء أو زرقاء أو حمراء. غادروا بشكل جماعي بين الشوطين لركوب الحافلات.

وردا على سؤال حول هذه المشكلات قال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن المباراة أقيمت لتحديد المشكلات التشغيلية وتعلم الدروس من أجل كأس عالم ”سلس“.

وأضاف المتحدث في بيان: ”اكتسب كل فريق مشارك في تنظيم الحدث خبرة لا تقدر بثمن ستفيدهم في بطولة هذا العام“.

ويقع مدخل محطة المترو على بعد 400 متر من الاستاد، لكن المشجعين انتظروا في صف بطول 2.5 كيلومتر متسللين ذهابًا وإيابًا عبر ساحة فارغة. وقال المسؤولون إن ذلك كان لمنع التدافع.

وكافح نظام تبريد الملاعب، الذي وصفته قطر بأنه حديث، للحفاظ على برودة المدرجات، حيث ستكون مستويات الرطوبة ودرجات الحرارة أقل عندما تبدأ البطولة بعد شهرين ولكن ستكون هناك تحديات أخرى.

على عكس يوم الجمعة، سيتمكن حاملو التذاكر من شرب البيرة خارج الملاعب قبل وبعد كل مباراة.

وكانت مباراة الجمعة بمثابة اختبار لأمن الاستاد. بالقرب من الملعب، تم وضع حراس يرتدون ملابس داكنة وقبعات بيسبول كل بضعة أمتار في الممرات، لمراقبة المشجعين الذين كانوا متحمسين.