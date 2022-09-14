منار شاهين: عبدالله المعيوف اعتزل دوليا سابقا بسبب معاناته من مرض في الغدة الدرقية (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي، منار شاهين، أن عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، عانى سابقا من مرض أجبره على الاعتزال دوليا، ولم يشارك بسببه مع المنتخب السعودي في مونديال 2018.

وقال شاهين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”المعيوف كان لديه مرض وهو نشاط في الغدة الدرقية أحدث له مشاكل في الوزن، وإعاقة في الحركة وبدأ معه قبل كأس العالم 2018، وظل سنتين يتعالج منه وشفي شفاء تاما“.

وأضاف: ”المعيوف فضل وقتها الابتعاد عن المنتخب السعودي ليس لأنه لا يريد اللعب دوليا، ولكن بسبب هذه المشكلة، وأتحمل ذكر هذه المعلومة بشكل كامل، واللاعب فضل عدم التصريح بها إعلاميا، ولكن مع أزمة الحراسة الحالية في المنتخب السعودي لازم يعرفها الوسط الرياضي بشكل كامل، لأن اعتزال المعيوف اللعب دوليا بسبب هذا المرض الذي شفي منه حاليا، وكلنا رأينا كيف مستواه الآن ووزنه وكتلته العضلية، بالتأكيد الجهاز الطبي والفني للمنتخب يعرفون هذه المعلومة، وفضلت الإفصاح عنها حتى لا يفسر أحد الأمر بشكل مغاير“.

🗣 منار شاهين – جدة:

معلومة مهمة ..

اعتزال "عبدالله المعيوف" دولياً بسبب مرضه الذي شفي منه الان ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@AlShahenoo pic.twitter.com/J29JszhpTM — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 13, 2022

وأثار استبعاد عبدالله المعيوف، من قائمة منتخب السعودية، جدلا واسعا في الوسط الرياضي السعودي، إذ يعتقد بعض المشجعين أنّه يستحق التواجد في صفوف الأخضر، عقب تألقه مع الهلال في الآونة الأخيرة.

وكان المدير الفني هيرفي رينارد قد أعلن عن قائمة ضمّت 26 لاعبا، استعدادا لخوض معسكر خارجي في أليكانتي الإسبانية، يمتد من يوم 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحضيرا لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي استبعاد عبد الله المعيوف، واستدعاء 4 حرّاس آخرين، وهم: محمد العويس ومحمد اليامي، ونواف العقيدي وفواز القرني.

وتألق المعيوف مع الهلال في مباريات الفريق الماضية، وقاده للتتويج بلقب كأس ”سوبر لوسيل“ على حساب نادي الزمالك المصري، بعد أن لعب دورا بارزا في التصدي لركلات الترجيح الحاسمة.

وقال عبد الله المعيوف عن قرار استبعاده عبر قناة ”SSC“ السعودية: ”لم يحدث شيء جديد، ولن أتحدّث عن هذا الموضوع، مدرب المنتخب عنده قناعات واختيارات، إذ كنتُ موجودا في القائمة: أهلا وسهلا، إذا لم أكن موجودا فهذا قرار مدرب“.

"لا أفرض نفسي على مدرب".. عبدالله المعيوف يعلق على استبعاده من قائمة المنتخب السعودي https://t.co/8bvD3yW8bi pic.twitter.com/rulqQJfMQP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 12, 2022

وأضاف: ”في النهاية لن أجبر نفسي أو أفرض نفسي على المدرب، المدرب يمكن له نظرة له تفكير، يعني أكثر من سبب، أنا لا أقدر أن أجبره على شيء، سواء كنتُ مع الفريق أم لا أتمنى التوفيق لهم في كأس العالم“.

وكان المعيوف قد قرر الاعتزال دوليا العام 2019، قبل مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24، ثمّ تراجع عن قرار اعتزال اللعب دوليا في الفترة الماضية، إلّا أن هيرفي رينارد لم يقم بعد ذلك باستدعائه للمنتخب في أيّ مناسبة سواء رسمية أو ودّية، مما أثار العديد من التساؤلات.

يذكر أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين، بولندا، المكسيك.