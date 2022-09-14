وليد الفراج: عبدالرزاق حمدالله يواجه 5 قضايا ويتعرض لضغط نفسي منذ خروجه من النصر (فيديو)

استعرض الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“ أبرز القضايا التي يواجهها المغربى عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد السعودي، منذ خروجه من ناديه السابق النصر.

وقال الفراج، إن أولى القضايا التي تواجه حمدالله هي قضية في الفيفا بعد فسخ عقده مع النصر إثر شكواه بتفاوض اللاعب مع الاتحاد خلال فترة سريان عقده مع ”العالمي“.

ويواجه أيضا اللاعب المغربي شكوى النصر ضد نادي الاتحاد ولاعبه في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين فيما يعرف بـ“قضية التسريبات“.

وتوجد دعوى ضد حمدالله في المحكمة الجزئية من قبل أحد إداريي النصر، ودعوى أخرى في المحكمة العامة بسبب الأثاث.

وشدد الفراج ”حمدالله يتعرض لما يشبه الضغط النفسي منذ خروجه من النصر والانضمام للاتحاد، وربما كان لهذا دور بعض الشيء في تراجع مستواه الفني“.

#وليد_الفراج: #الرائد سوف يستأنف في قرار رفض الاحتجاج ضد مشاركة #حمدالله .. حاولنا التواصل لأي معلومة لكن الرائد رفض لأنه يرى القضية منظورة .. أتمنى أن يكون هناك مسوغات للاحتجاج وإلا سيكون مضيعة للوقت ..رئيس نادي الخليج لن يحتج على مشاركة حمدالله .#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/aPE3YqQK8Y — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 13, 2022

وقدمت إدارة نادي الرائد أخيرا شكوى ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله في مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بعد قرار تعليق عقوبة اللاعب من قبل مركز التحكيم الرياضي.

وكشفت صحيفة ”عكاظ“ أن فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، أكد أن إدارة ناديه قررت الاستئناف ضد قرار رفض لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج.

ونقلت الصحيفة، عن المطوع قوله ”لن نقف مكتوفي الأيادي، وسوف نتقدم باستئناف على القرار، ونطالب بحق الفريق، وبالنسبة لنا لم ينته الأمر، وما زالت أمامنا فرصة لحفظ حقوق الفريق، ولن نهدرها“.

وانتقل حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو“82 مليون ريال سعودي“.

فعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق عبدالرزاق حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وقررت إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر، وحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، 6 أشهر بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

ويستعد الاتحاد، مساء غد الخميس، لمواجهة الخليج على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.