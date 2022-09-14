فهد المولد: هذه رسالتي للحاسدين والمنتقدين.. والناجح دائما محارب (فيديو)

وجه فهد المولد، نجم نادي الشباب الحالي والاتحاد السابق، رسالة لمنتقديه، مؤكدا أنه دخل في فترة تحد جديدة مع نفسه لكي يعود بشكل أفضل الفترة المقبلة مع ”الليوث“.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء ”مررت بمرحلة صعبة الفترة الماضية وأتوقع أني دخلت تحديا جديدا مع الشباب وهو ناد كبير، والناس لم تعتد عليّ أن أكون خارج أسوار الاتحاد، ولكن الآن أطمح لتحقيق الإنجازات مع الشباب“.

وأضاف ”شكر خاص لخالد البلطان، رئيس نادي الشباب، وكان ثمة كلام بيننا من وقت دخولي فترة الـ6 أشهر من عقدي والأولوية وقتها كانت للاتحاد، وكنت على استعدادا تام للتجديد مع العميد، ولكن الشباب تمسك بي وأنا اشتريت الشباب وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، كثيرون وقفوا بجانبي، وهذا تحد بيني وبين نفسي“.

وتابع ”أنا معتاد على الانتقادات الحادة جدا، واللاعب القوي يقدر يتحداها ويعود سريعا، وفي مرحلة سابقة انتقدوني نقدا حادا جدا وكنت على قدر الثقة والناجح دائما محارب“.

#برا_18 | فهد المولد – لاعب نادي #الشباب •الناس لم تتعود علي بأن أكون خارج نادي #الاتحاد

•منذُ دخولي الفترة الحرة كانت هناك مفاوضات من الشباب وكانت الأولوية للاتحاد وكنت على استعداد تام على أن أجدد عقدي وحصل ما حصل والشباب مازال متمسك بفهد ومشتري المولد واشتريت الشباب.#SSC pic.twitter.com/MR07EJiR6D — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 13, 2022

وأردف ”أنا بعيد عن السوشيال ميديا وتركيزي مُنصب حاليا داخل المستطيل الأخضر، ردي وتركيزي كله داخل الملعب، ولن ألتفت لمن يحاول أن يخرجني خارج الملعب من الحاسدين والذين لا يتمنون للناس الخير وهم كثيرون.. ورسالتي للجميع أنا أمثل شعار الوطن، ومن يفعل ذلك لازم الوطن يكون معه قلبا وقالبا“.

وشدد ”أوجه شكري الخاص لهيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، والذي كان يتواصل معي منذ أول يوم إيقاف، هو مدرب كبير وحلم أي لاعب يمثل منتخب بلاده في أي محفل وما بالك بمحفل مثل كأس العالم، إن شاء الله أستمر معه في قائمة المنتخب، وبإذن الله مونديال قطر يكون مختلفا ومعنا مدرب كبير قادر على تغيير صورة المنتخب“.

#برا_18 | فهد المولد – لاعب نادي #الشباب:

ردي وتركيزي كله داخل الملعب، ولن ألتفت لمن يحاول أن يخرجني خارج الملعب من الحاسدين… ورسالتي للجميع أنا أمثل شعار الوطن.

⁦#SSC pic.twitter.com/LhbpAtNT6G — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 13, 2022

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات أصدرت قرارا بإيقاف فهد المولد 18 شهرا، بعد إيجابية العينة الخاصة به في إحدى مباريات الموسم الماضي.

وتقدم المولد باستئناف ضد هذا القرار، في المهلة القانونية المحددة، وهي 21 يوما من تاريخ صدور القرار، ليتم تخفيض العقوبة واكتفت اللجنة بالمدة التي تم معاقبة اللاعب بها في الموسم الماضي ويمكنه المشاركة من الآن.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب المنتخب السعودي للإيقاف بسبب المنشطات وسبق أن غاب لمدة عامين في مايو 2019.

وخاض صاحب الـ 27 عاما أكثر من 200 مباراة بقميص الاتحاد، كما ارتدى قميص ليفانتي الإسباني في تجربة قصيرة، قبل أن ينتقل هذا الموسم لنادي الشباب.

وفي الموسم الماضي لعب 21 مباراة بالدوري السعودي مع الاتحاد، سجل 3 أهداف وأسهم في صناعة 3 أهداف أيضا، ويملك في رصيده 54 مباراة دولية، حسب موقع ”ترانسفير ماركت“.