"الانضباط" ترفض احتجاج الرائد على مشاركة عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي الاحتجاج الذي تقدم به نادي الرائد على مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، في مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وجاء قرار لجنة الانضباط بصحة موقف اللاعب والاتحاد من الناحية القانونية وعدم وجود أي مخالفة.

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق في قرار نشر على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء: ”تقدم نادي الرائد باحتجاج حول عدم نظامية مشاركة لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في مباراة الفريقين، وبعد استكمال الرائد للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي الاتحاد للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم“.

وأضافت: ”تم قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية ومصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم في قرار قابل للاستئناف“.

الاتحاد حل ضيفًا على الرائد في البريدة واستطاع العودة إلى جدة بالنقاط الثلاثة بفضل هدف أحمد حجازي في الشوط الثاني من اللقاء، وقد بدأ المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله المباراة بعد رفع الإيقاف عنه مؤقتًا حتى البت نهائيًا في شكوى النصر ضده بواسطة مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد قام بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب فيما عرف بقضية “التسريبات” بعد تفاوضه مع النادي خلال فترة سريان عقده مع النصر.

ووصل الاتحاد للنقطة السابعة في مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعدما فاز في لقاء الجولة الأولى على العدالة بثلاثية نظيفة ثم تعادل مع الاتفاق وتخطى الرائد بهدف نظيف.

وكان القانوني أحمد الشيخي، قد أكد سابقا عبر حسابه على تويتر أن مشاركة حمدالله في المباراة قانونية تمامًا، ولا يوجد أي سبب يمنع تواجده مع فريقه بعد تجميد إيقافه من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأوضح الشيخي أن الرائد لا يمتلك حق الاعتراض على قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق إيقاف حمدالله، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فقط من يحق له الاعتراض وليس إلغاء قرارات مركز التحكيم.