تحول مفاجئ في موقف كريستيانو رونالدو من عرض الهلال السعودي

فجرت صحيفة ميرور البريطانية، مفاجأة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد ساعات من أنباء رفضه عرضا سعوديا ضخما.

وكانت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية قد أكدت رفض كريستيانو عرضا ماليا لا يصدق من نادي الهلال السعودي تحديدا.

وبحسب ذا ميرور، فإن رونالدو قد يعيد تقييم العرض الذي تلقاه من نادي الهلال بسبب وضعه الصعب في مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم.

وكانت تقارير قد أشارت فعليا إلى أن رونالدو سيعيد ملف رحيله عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث لم يعد المهاجم الأساسي للفريق، فلم يسجل أو يصنع أي هدف منذ انطلاق الموسم.

وبلغ العرض الذي رفضه كريستيانو رونالدو (37 عاما) 242 مليون يورو لمدة موسمين.

ومنع نادي الهلال من التسجيل لفترتين على خلفية قضية اللاعب محمد كنو، ما يعني فتح باب التسجيل مجددا الصيف المقبل.

ورغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد ليست مفاجئة، حيث سعى لتحقيق هذا الهدف في الصيف وحاول الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يشارك فيه اليونايتد في الدوري الأوروبي.

وتم ربط رونالدو بالانتقال إلى عدة أندية بينها بايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وأتلتيكو مدريد، إلا أن اللاعب البرتغالي ظل في أولد ترافورد، لكن، يتردد أنه يريد الرحيل في يناير المقبل.

وأعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رغبته في رؤية كريستيانو رونالدو، يلعب في أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال المسحل في حوار مع موقع صحيفة ”ذا أتليتك“: ”نتمنى أن نرى لاعبا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي، سيجلب ذلك ردود فعل إيجابية كبيرة وسيكون ذلك خبرا سارا للجميع، أنا متأكد من أن الجميع يعرف إنجازات رونالدو، ولكن أيضا كلاعب فهو يمثل نموذجا يحتذى به“.

وبشأن إمكانية تعاقد ناد سعودي مع رونالدو، قال المسحل: ”لم لا؟ أنا متأكد من أنها ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع، لكن يمكننا أن نلاحظ أن أنديتنا تحقق إيرادات عالية في العامين الماضيين، لقد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون إلى الدوري السعودي“.

وتابع: ”أحب كريستيانو رونالدو كلاعب وأود أن أراه يلعب في السعودية“.

وبسؤاله: ”هل من الممكن أن يتم هذا الأمر في الميركاتو الشتوي؟ أجاب ياسر المسحل: ”بصراحة، ليس لدي إجابة، لو كنت رئيسا لأحد أندية الدوري السعودي، يمكنني أن أعطيك الجواب، لكن زملائي في الأندية ليسوا مضطرين لمشاركة مفاوضاتهم معي“.

وأكد: ”التعاقد مع رونالدو لن يكون صفقة سهلة بالنسبة لناد سعودي أو حتى بالنسبة لغيرهم، لكننا نود رؤيته معنا أو حتى بعض اللاعبين الكبار الآخرين من المستوى ذاته“.

وسيلعب كريستيانو رونالدو رفقة منتخب بلاده كأس العالم في قطر الشتاء المقبل، وهي الفترة التي قد تشهد تفاوضا قويا مع اللاعب من النادي السعودي، وربما تعود فرص رونالدو للانتقال إلى تشيلسي مجددا بعد إقالة توماس توخيل الذي رفض ضمه الصيف الماضي.