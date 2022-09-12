رسميًا.. ‏السماح بحضور العوائل والأفراد في كافة المدرجات بملاعب السعودية

تقرر السماح لجميع الفئات (العوائل والأفراد) بدخول كافة المدرجات، باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع، والتي يُسمح فيها بدخول الأفراد فقط، في مباريات الدوري السعودي.

وكتب نادي الاتحاد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بناءً على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2022/2023 تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات، باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع والتي يُسمح فيها بدخول الأفراد فقط.

📌ملاحظة:

بناءً على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2022 -2023م تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع والتي يُسمح فيها دخول الأفراد فقط. — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 12, 2022

وفي السابق كان يتم السماح للعوائل بالتواجد في مدرج خاص.

يشار إلى أنه في عام 2017 تقرر السماح بحضور الجماهير النسائية للملاعب في السعودية لأول مرة عبر التاريخ.

ويتصدر الهلال والشباب جدول ترتيب الدوري السعودي ولكل منهما 9 نقاط بعد ثلاث جولات، ويتبعهما الاتحاد والتعاون برصيد 7 نقاط لكل منهما، ثم ضمك والنصر والطائي برصيد 6 نقاط لكل منهم.

وفي الجولة الرابعة من الدوري السعودي من المقرر أن يلعب الطائي مع الفتح، والشباب مع العدالة يوم الأربعاء، والنصر مع الباطن، والاتحاد مع الخليج، والاتفاق مع الرائد، يوم الخميس، والتعاون مع ضمك، وأبها مع الفيحاء، والهلال مع الوحدة يوم الجمعة.