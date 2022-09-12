كيف حرم النصر منافسه الهلال من التعاقد مع كريستيانو رونالدو؟

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل إن نادي النصر تسبب في حرمان منافسه التقليدي الهلال من الحصول على توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وشارك المريسل، المحسوب على النصر، عبر حسابه في موقع ”تويتر“ خبر محاولة الهلال التعاقد مع كريستيانو رونالدو وكتب المريسل: ”حينما حاول بعض الهلاليين تهوين إيقاف الهلال فترتي تسجيل بسبب النصر، أخذ البعض يشتمني ويكذبني لأنني قلت إن قراءتي تقول إن النصر حرم الهلال من أعظم فترة تسجيل في تاريخه لأنه كان يريد التوقيع مع كريستيانو رونالدو فكذبوني، الآن ماذا سيقولون!!؟ إياك أن تعبث معي، إياك“.

حينما حاول بعض الهلاليين تهوين إيقاف #الهلال فترتين تسجيل بسبب #النصر أخذ البعض يشتمني و يكذبني لأنني قلت بأن قراءتي تقول أن #النصر حرم #الهلال من أعظم فترة تسجيل في تاريخه لأنه كان يريد التوقيع مع #كريستيانو_رونالدو فكذبوني

الأن ماذا سيقولون !!؟

إياك أن تعبث معي ، إياك 💪

. https://t.co/ALEyPGW4b1 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 12, 2022

وفي مايو الماضي قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

كما قررت إيقاف محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليا ودوليا، 4 أشهر.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن ودفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وألزمت أيضا محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الهلال قد أعلن في يناير الماضي عن توقيع تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025، ثم أعلن نادي النصر أنه اتخذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع الهلال.

وقال النصر إن محمد كنو وقع معه على عقد، قبل أن يجدد مع الهلال، (خلال الفترة الحرة) على أن ينتقل اللاعب إلى العالمي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

رفض عرض مغر

وكانت شبكة ”CNN“ البرتغالية قد كشفت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد رفض عرضا بقيمة 242 مليون يورو من نادي الهلال السعودي.

ووفقا للشبكة فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما رفض الانتقال إلى الهلال مقابل 242 مليون يورو لمدة موسمين، وأكدت أن الهلال، بطل الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، أراد التعاقد مع رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، لكن النجم البرتغالي رفض العرض.