CNN: ‏كريستيانو رونالدو رفض عرضا بقيمة 242 مليون يورو من نادي ⁧‫الهلال‬⁩ السعودي

كشفت شبكة ”CNN“ البرتغالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد رفض عرضا بقيمة 242 مليون يورو من نادي الهلال السعودي.

ووفقا لشبكة ”ole“ نقلا عن ”CNN“، فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما رفض الانتقال إلى الهلال مقابل 424 مليون يورو لمدة موسمين.

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ورغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد ليست مفاجأة، حيث سعى لتحقيق هذا الهدف في السعودي الصيفي وحاول الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يشارك فيه اليونايتد في الدوري الأوروبي.

وأكدت ”CNN“ البرتغالية، أن الهلال، بطل الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، أراد التعاقد مع رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، لكن النجم البرتغالي رفض العرض.

وتم ربط رونالدو بالانتقال إلى عدة أندية بينها بايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وأتلتيكو مدريد، لكن اللاعب البرتغالي ظل في أولد ترافورد، لكن يتردد انه يريد الرحيل في يناير المقبل.

بعد جلوسه على مقاعد البدلاء.. رونالدو يصر على الرحيل عن مانشستر يونايتد في الشتاء https://t.co/3m1argnalY pic.twitter.com/LFFBdOcdvY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 11, 2022

تصريحات ياسر المسحل

وقبل ساعات تحدث ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رغبته في رؤية كريستيانو رونالدو، يلعب في أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال المسحل في حوار مع موقع صحيفة ”ذا أتليتك“ البريطانية: ”نتمنى أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي، سيجلب ذلك ردود فعل إيجابية كبيرة وسيكون ذلك خبرا سارا للجميع، أنا متأكد من أن الجميع يعرف إنجازات رونالدو، ولكن أيضًا كلاعب فهو يمثل نموذجًا يحتذى به“.

وبشأن إمكانية تعاقد ناد سعودي مع رونالدو، قال المسحل: ”لم لا؟ أنا متأكد من أنها ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع، لكن يمكننا أن نلاحظ أن أنديتنا تحقق إيرادات عالية في العامين الماضيين، لقد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون إلى الدوري السعودي“.

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وتابع: ”أحب كريستيانو رونالدو كلاعب وأود أن أراه يلعب في السعودية“.

وبسؤاله: ”هل من الممكن أن يتم هذا الأمر في الميركاتو الشتوي؟ أجاب ياسر المسحل: ”بصراحة، ليس لدي إجابة، لو كنت رئيسا لأحد أندية الدوري السعودي، يمكنني أن أعطيك الجواب، لكن زملائي في الأندية ليسوا مضطرين لمشاركة مفاوضاتهم معي“.

وأكد: ”التعاقد مع رونالدو لن يكون صفقة سهلة بالنسبة لناد سعودي أو حتى بالنسبة لغيرهم، لكننا نود رؤيته معنا أو حتى بعض اللاعبين الكبار الآخرين من المستوى ذاته“.