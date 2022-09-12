الأهلي السعودي يفاضل بين المدربين فتحي الجبال والحبيب بن رمضان

أفادت صحيفة ”اليوم“ السعودية بأن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة الرئيس الجديد وليد معاذ تفاضل بين مدربين اثنين لتولي تدريب الفريق، خلفا للمدرب المؤقت يوسف عنبر.

ويتولى يوسف عنبر تدريب الأهلي خلفا لروبرت سيبولدي، وفاز الفريق مع يوسف عنبر 1/0 على الخلود، قبل أن يتعادل سلبيا مع العروبة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

جدول ترتيب دوري يلو بعد تعادل الأهلي مع العروبة https://t.co/ovViL6ApMo pic.twitter.com/cwafPgpjKh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 11, 2022

وبحسب صحيفة ”اليوم“ فإن إدارة الأهلي تفاضل بين المدربين التونسيين فتحي الجبال والحبيب بن رمضان لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين إدارة الأهلي والمدربين التونسيين ما زالت قائمة، كما تم طرح اسم المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لنادي الفتح.

وأكدت الصحيفة أن فتحي الجبال، البالغ من العمر 59 عاما، هو الأقرب لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة، علما أنه سبق أن قاد الأهلي فترة قصيرة في 2018، كما درب أندية نجران وهجر والفتح والشباب في السعودية، والصفاقسي التونسي، والشحانية القطري، وعجمان الإماراتي، والكويت الكويتي، والمغرب الفاسي.

أما الحبيب بن رمضان فقد سبق أن درب أندية الوطني ونجران والحزم والفيحاء والعين والوحدة في السعودية، وشبيبة القيروان في تونس، ويبلغ من العمر 52 عاما.

رسميا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع رياض بودبوز https://t.co/bs9WtQaQJo pic.twitter.com/6iiM2QBOwU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2022

وفي 4 مباريات في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي تعادل الأهلي مع القيصومة والعروبة، وفاز على الخلود، وخسر أمام الأخدود.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع أحد وجدة ونجران في الجولات الثلاث المقبلة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

ويشارك الأهلي لأول مرة في تاريخه في دوري يلو الدرجة الأولى، علما أنه سبق أن نال لقب دوري المحترفين السعودي ثلاث مرات آخرها عام 2016.