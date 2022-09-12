"لا أفرض نفسي على مدرب".. عبدالله المعيوف يعلق على استبعاده من قائمة المنتخب السعودي

تحدث عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، عن عدم تواجده ضمن قائمة مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، التي أعلن عنها مؤخرا، استعدادا لمعسكر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي معسكرا إعداديا في مدينة أليكانتي الإسبانية في الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجاري، ضمن برنامج الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية: ”موضوع انضمامي للمنتخب لن أتطرق له، ولا أريد التحدث فيه، وإذا كنت بالقائمة أهلا وسهلا، ولن أجبر نفسي على مدرب المنتخب“.

وأضاف: ”المدرب رينارد لديه قناعات واختيارات، ولا أفرض نفسي عليه، وأحترم نظرته وقراراته، وأتمنى لمجموعة اللاعبين التي ستشارك في كأس العالم بقطر كل التوفيق“.

وتابع: ”أشكر الجميع على الحفاوة الكبيرة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع دائما“.

#برا_18 | عبدالله المعيوف – حارس نادي #الهلال:

موضوع انضمامي للمنتخب لن أتطرق له، ورينارد لديه قناعات.. إذا كنت بالقائمة أهلًا وسهلًا، ولن أجبر نفسي عليه.

⁦#SSC pic.twitter.com/PlAS32bTYh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 11, 2022

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي في معسكره المقبل مباراتين وديتين، الأولى ستكون أمام الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، والثانية ضد منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

ولم يتواجد المعيوف في القائمة، على الرغم من تألقه مع ”الزعيم“ خلال الفترة الأخيرة، وقيادته للتتويج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك بركلات الترجيح، الجمعة الماضية.

فيما قرر المدرب الفرنسي ضم محمد كنو، لاعب وسط الهلال، رغم تعرضه لعقوبة الإيقاف.

وينفذ كنو عقوبة إيقاف لمدة 4 أشهر، مع منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقالات، بسبب توقيع اللاعب للنصر خلال الفترة الحرة، ثم قيامه بالتراجع والتجديد للزعيم.

وشارك اللاعب مؤخرا في مباراة كأس سوبر لوسيل بعد أن اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أن المباريات الودية الدولية غير خاضعة لفترة الإيقاف.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي 3 مباريات ودية لاحقا أمام هندوراس وأيسلندا وبنما، لذا فمن غير المستبعد أن يقوم رينارد بإجراء تغييرات على القائمة لتجربة عدد أكبر من اللاعبين والوقوف على الشكل النهائي للفريق المشارك في نهائيات المونديال.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي لتوقف سبتمبر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس – فواز القرني – محمد اليامي – نواف العقيدي

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – عبدالإله العمري – عبدالله مادو – حسان التمبكتي – سلطان الغنام – سعود عبدالحميد – أحمد بامسعود.

خط الوسط: علي الحسن – سامي النجعي – عوض الناشري – محمد كنو – رياض شراحيلي – سلمان الفرج – ناصر الدوسري – سالم الدوسري – هتان باهبري – نواف العابد – هيثم عسيري.

خط الهجوم: فهد المولد – فراس البريكان – هارون كمارا.

يذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 يوم الاثنين 21 نوفمبر المقبل، أما موعد نهائي كأس العالم 2022 فهو 18 ديسمبر.