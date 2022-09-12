آخر تطورات إصابة أحمد شراحيلي لاعب نادي الاتحاد وموعد عودته للملاعب

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد شراحيلي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، كشفت عن تعرضه لتمزق في الرباط الداخلي لمفصل الكاحل بالقدم اليمنى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوصات أوضحت أن شراحيلى يحتاح للراحة والعلاج والتأهيل لفترة زمنية تصل إلى 6 أسابيع حتى يستطيع العودة للملاعب.

وتعرض شراحيلي لإصابة قوية، بعد تدخل قوي من لاعب الرائد ألكساندرو ميتريتا، خلال مواجهة الفريقين الماضية، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد.

وكشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامج ”أكشن مع وليد“، عن أهم المباريات التي سيغيب عنها شراحيلي.

وأوضح الفراج أن اللاعب لن يشارك الفريق من الجولة الرابعة وحتى الثامنة، إذ سيغيب عن مباريات فريقه ضد كل من الخليج، والنصر، والفتح، وضمك، والوحدة، على أن تكون عودته في الجولة التاسعة أمام الشباب السعودي.

وانضم أحمد شراحيلي صاحب الـ29 عاما، إلى صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادى الشباب، بعقد لمدة 3 مواسم.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، بعد الشباب والهلال متصدري الدوري السعودي، حتى الآن.

يذكر أن الاتحاد يستعد لخوض مباراته المقبلة، يوم الخميس، أمام الخليج، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري ”روشن“ السعودي.