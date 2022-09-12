وليد الفراج: الدوري السعودي أصبح يدور في المحاكم.. هذه الفوضى يجب أن تتوقف (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج انتقادات حادة بسبب الأزمات الأخيرة للكرة السعودية مع مركز التحكيم الرياضي، التي كان آخرها تنحي المحكم سلطان الصامل عن النزاع بين ناديي الاتحاد والنصر، في قضية عبدالرزاق حمدالله، نجم العميد.

وقال الفراج، عبر برنامجه الرياضي، مساء الأحد: ”أقول لمسؤولي الرياضة السعودية، في أي دوري كبير دائما أكثر اللجان التي يوجد عليها الضغط هي التحكيم والمسابقات والانضباط ولجنة الحكام، ولكن مع الدوري السعودي لو ركزنا كويس سنجد القضايا ليست انضباطية أو فنية أو متعلقة بالبرمجة ولكن هذا دوري يدور في المحاكم، هذا دوري نجوميته ليست لرؤساء أو لاعبين أو مدربين، ومسؤولو الكرة السعودية يفهمون جيدا ماذا أقصد“.

وأضاف الفراج: ”أقصد أن الدوري السعودي الذي أنفقت عليه الدولة أرقاما فلكية، وهناك استراتيجية من الدولة لكي يكون الدوري من أفضل 10 دوريات عالميا لا يمكن أن يترك الحبل على الغارب وتتحول القضية لنجومية محكمين ومحامين، هذه الفوضى يجب أن يكون هناك خط يوقف هذا الوضع، صعب أن أندية تشعر أنها قوية وأخرى ضعيفة، هذا يهد كل التعب الذين تقومون ببنائه، ويجري شيء عظيم في المشاريع الضخمة التي تخطط لها وزارة الرياضة وأشياء كنا نحلم بها من سنوات“.

#وليد_الفراج: الدوري السعودي أصبح دوري يدور في المحاكم وبطولات بالورق 📄. يجب وضع حد للمناكفات لكي لا يتم هدم المشروع والدعم الحكومي. إذا مركز التحكيم ما يقدر فلا يحرج نفسه مثل قرار ليلة العيد ⁉️ اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/wlLYDrcVpW#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/PxBHNjKsR8 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 11, 2022

وتابع: ”هذه الفوضى يجب أن تنضبط، من حق أي أحد أن يشتكي بالطبع ولكن ليس من حق أي أحد أن يبحث عن بطولات من ورق، هذه بطولة أنفقت عليها مليارات حتى تكون واجهة لبلادنا، رجاء فكروا في الموضوع بهداوة، والذي يصير هو مناكفات، ومركز التحكيم مع احترامي لهم إذا كنت غير قادرين على اتخاذ القرارات لا تحرجوا أنفسكم، يجب أن يكون هناك إيقاع سريع وشفافية ولا تخرجوا قرارات في ليلة العيد، ويجب تدخل المسؤولين لمنع هذا الأمر“.

وكان مركز التحكيم الرياضي، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ عن موافقته على الطلب المقدم من سلطان الصامل بالتنحي عن النزاع.

وجاء نص البيان الذي نشره مركز التحكيم كالآتي: ”إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع: نادي الاتحاد السعودي ونادي النصر السعودي، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية، فإن المركز يود الإيضاح أنه تلقى طلبًا ليلة أمس من المحكم سلطان الصامل، تضمن رغبته التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها“.

الصامل هو أحد 3 محكمين في القضية، وهو اختيار نادي الاتحاد، حيث تنص لوائح مركز التحكيم الرياضي على اختيار كل طرف لمُحكم بجانب تعيين مُحكم محايد من قبل المركز.

مركز التحكيم ما زال ينظر في استئناف الاتحاد ضد قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إيقاف مهاجمه المغربي 4 أشهر ومنعه من القيد لفترة انتقالات واحدة، وقد استجاب لطلب النادي الجداوي رفع الإيقاف عن حمدالله مؤقتًا حتى البت النهائي في القضية.