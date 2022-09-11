جدول ترتيب دوري يلو بعد تعادل الأهلي مع العروبة

فرض نادي العروبة التعادل السلبي على ضيفه النادي الأهلي في الجولة الرابعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، اليوم الأحد.

واحتسب حكم المباراة خالد الأحمري ضربة جزاء للأهلي لعبها لويس غرابان لكن حارس العروبة تصدى لها في الدقيقة 38.

وانتهى الشوطان الأول والثاني على التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وهذا التعادل الثاني للأهلي في دوري يلو، في حين خسر مرة، وفاز مرة، ليرفع التعادل مع العروبة رصيد الراقي إلى 5 نقاط من 4 مباريات، وهو نفس رصيد أحد والجبلين، اللذين لعبا 4 مباريات، في حين حصد كل من العربي والقيصومة 5 نقاط من لعب 3 مباريات لكل منهما، أما العروبة فيملك 4 نقاط من 4 مباريات.

وتتصدر فرق الأخدود، والحزم، والفيصلي، جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي برصيد 9 نقاط لكل منها، من 3 جولات، مقابل 7 نقاط من 4 مباريات للجبلين، و6 نقاط لكل من الشعلة والخلود من 3 مباريات.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع أحد، وجدة، ونجران، في الجولات الثلاث المقبلة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي الأيام الأخيرة تعاقد الأهلي مع باستوس من العين السعودي، ورياض بودبوز من سانت إيتيان، واستعار ثامر العلي، ونايف محمد كريري من الوحدة، وضم هشام فايق، ويتولى يوسف عنبر تدريب الأهلي خلفًا لروبرت سيبولدي.

وقبل أيام رحل ماجد النفيعي عن رئاسة النادي الأهلي، وتم تعيين وليد معاذ مكانه.