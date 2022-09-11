رينارد يكشف قائمة المنتخب السعودي للمعسكر التحضيري لكأس العالم

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا تحضيريًا بـ(26) لاعبًا وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر.

وستكون المباراة الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وانضم محمد كنو (27 عاما) لتشكيلة المنتخب رغم إيقافه من الاتحاد السعودي لمدة أربعة أشهر وحرمان ناديه الهلال من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

وجاء الإيقاف بعد تقدم نادي النصر بشكوى مشيرا إلى أنه أبرم عقدا مع كنو خلال آخر ستة أشهر في عقده قبل أن يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2025.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إيقاف كنو ينتهي في 28 أكتوبر تشرين الأول المقبل، بينما تنطلق نهائيات كأس العالم يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني.

وفيما يلي قائمة المنتخب السعودي:

حراسة المرمى: محمد العويس – فواز القرني – محمد اليامي – نواف العقيدي.

الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – عبد الإله العمري – عبدالله مادو – حسان التمبكتي – سلطان الغنام – أحمد بامسعود – سعود عبد الحميد.

لاعبو الوسط: رياض شراحيلي – علي الحسن – محمد كنو – عوض الناشري – سلمان الفرج – سالم الدوسري – ناصر الدوسري – نواف العابد – سامي النجعي – هتان باهبري.

مهاجمون: هيثم عسيري – فهد المولد – هارون كمارا – فراس البريكان.

وسيغادر ”الأخضر“ مساء يوم السبت القادم إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة ”الرياض“.

ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

سيستهل منتخب السعودية مبارياته باللقاء الأصعب ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل.

في المباراة الثانية سيضرب الأخضر مواجهة ضد منتخب بولندا، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك.