الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العروبة ضد الأهلي في "دوري يلو"

يحل النادي الأهلي، اليوم الأحد، ضيفا على منافسه العروبة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر ”دوري يلو“ لأندية الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق الجولة الرابعة بهذه المواجهة بجانب لقاء أحد مع ضيفه العين في التوقيت ذاته، كما يستضيف نجران منافسه الجبلين.

وتستكمل الجولة الرابعة غدا الاثنين بأربعة لقاءات تجمع بين هجر والرياض كما يلعب القيصومة ضد الحزم، ويلعب الخلود أمام ضيفه العربي، بينما يستضيف الأخدود منافسه الفيصلي.

ويسدل الستار على منافسات هذه الجولة بعد غدٍ الثلاثاء بلقاء الساحل ضد الشعلة، كما يلتقي فريق جدة منافسه القادسية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة العروبة والأهلي اليوم الأحد، في ”دوري يلو“ السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”العروبة“ في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق أحمد النفيسه.

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ4 من #دوري_يلو للدرجة الأولى بثلاث مواجهات مواجهات.. ⬇️#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/tvjGQVO5Js — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 11, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل العروبة المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط فقط بعدما حقق انتصارا وحيدا وتلقى هزيمتين، وسجل العروبة هدفين واستقبل 6 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بواقع فوز وحيد وتعادل وهزيمتين وسجل الأهلي هدفين واستقبل 3 أهداف.

قبل انطلاق الجولة الـ4 غدًا 🔛🌟 كيف سيكون ترتيب فريقك بعدها 😎؟#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/5U7PLL49ec — دوري يلو (@FDL_KSA) September 10, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات الفريقين يوم الـ11 من سبتمبر 2013 وتعادلا بنتيجة 1-1 في الدوري السعودي وفاز الأهلي بنتيجة 4-0 في لقاء الدور الثاني للدوري.

وتغلب الأهلي بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي كأس ولي العهد ثم فاز الأهلي بنتيجة 3-0 في ثمن نهائي كأس الملك.

وتقابل الفريقان في الدوري موسم 2014 – 2015، وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 ثم تغلب بنتيجة 3-1.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم الـ21 من يناير 2018 في ثمن نهائي كأس الملك وفاز الأهلي بنتيجة 6-0.

⚽️ الجولة الرابعة

🆚 نـــادي العروبة

🏟 ملعب نادي العروبة – الجوف

🗓 الأحد 11 سبتمبر

🕔 7:05 pm#الأهلي_العروبة pic.twitter.com/2QP68IeN6S — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 10, 2022

انتفاضة الأهلي

يبحث الأهلي عن مواصلة صحوته والاستمرار في انتفاضته بقيادة مديره الفني يوسف عنبر من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب في الجولة الماضية على حساب الخلود.

وجدد الأهلي عقد لاعبه علي الأسمري بخلاف الحصول على خدمات الجزائري رياض بودبوز خلال الأيام القليلة الماضية، بجانب التعاقد مع الأنغولي باستوس مع استعارة ظهير أيسر الوحدة تامر العلي وانضمام المغربي هشام فايق.

ومن المرجح أن يعتمد عنبر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه الرباعي عبد الباسط هندي وباستوس وعلي مجرشي وإبراهيم الزبيدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره علي الأسمري ومحمد المجحد وفي الهجوم هيثم عسيري وسلمان المؤشر أو هشام فايق مع القناص لويس غرابان.

#دوري_يلو#العروبة_الأهلي

أجواء المساء المتوقعة بمشيئة الله

كل الأمنيات بالتوفيق لفخر الجوف 💛💚💙 pic.twitter.com/3LRYSSgjHe — نادي العروبة السعودي (@ALOROBAH_FC) September 11, 2022

أوراق العروبة

يبحث العروبة أيضا عن تحقيق الفوز على حساب الأهلي لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويقود العروبة المدرب البرتغالي خواكيم ماتشادو، وحصد الفريق الفوز على حساب القادسية بنتيجة 2-1 في آخر جولة.

ويعتمد العروبة على تشكيلة تضم حارس المرمى مصطفى مطر وأمامه خط الدفاع بقيادة فيليب مايا وزياد الحنيطي وحامد المقاطي وأشرف الشمري.

ويقود خط الوسط ميلان فوسوروفيتش وبجواره محمد السفياني وعبد الرحمن العنزي، بينما يقود خط الهجوم دييغو سيلفا ورايلان برونو وتياغو بيزيرا.

وقال مختار مختار، مدرب الوحدة الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الفريقين حققا الفوز في آخر جولتين ولديهما طموح مواصلة الانتصارات.

وأكد أن الأهلي مع مدربه يوسف عنبر يطمع في تحقيق الفوز على حساب العروبة والحال ذاتها بالنسبة لأصحاب الأرض.

وأشار إلى أن الأهلي أعاد ترتيب صفوفه بعد الفوز الأخير وإبرام بعض الصفقات الجديدة وخاصة على صعيد الأجانب.