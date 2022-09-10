بعد تنحي سلطان الصامل.. مطالبات بإبعاد صالح العبيدلي بسبب علاقته بمسلي آل معمر

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان على أن نادي الاتحاد السعودي قدم بشكل رسمي خطاب اعتراض إلى مركز التحيكم الرياضي على المحكم الإماراتي صالح العبيدلي، بسبب علاقته بمسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، خاصة بعد قبول المركز طلب تنحي سلطان الصامل أحد المحكمين من هيئة تحكيم ثلاثية في المنازعة المقيدة بين الناديين.

وأوضح العجلان، عبر حسابه على تويتر، يوم السبت، أن ”طلب نادي الاتحاد جاء من بين عدة أسباب قدمتها الإدارة في طعنها أبرزها تقديم العبيدلي استشارات قانونية لاتحاد القدم والذي يعتبر من أطراف المنازعة، كما قدم الاتحاد أسباب أخرى“.

كما قال الإعلامي الرياض منار شاهين، عبر حسابه على تويتر إن ”إدارة نادي الاتحاد تقدمت باحتجاج على المحكم الإماراتي صالح العبيدلي محكم نادي النصر في قضية حمدالله، حيث طالبت باستبعاده نهائيًا من التحكيم في هذه القضية لعدة أسباب وجيهة مقدمة“.

وتم تداول تغريدات لصالح العبيدلي وهو يبارك خلالها لمسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، على اختياره سابقا رئيسا لرابطة دوري المحترفين.

حسب حساب الاخ صالح العبيدلي فهو يكن علاقة جدًا متينة مع رئيس النصر وهذا دليل صارخ ومنا الى مركز التحكيم وسمو الامير وزير الرياضة مع التحية صور من حسابه ..@AbdulazizTF @SSAC_SA https://t.co/ytmW8xmP9y pic.twitter.com/7dj3BYnnXo — فيصل الشهري (@FaisalMov) September 10, 2022

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي، قد أعلن يوم السبت، قبوله طلب تنحي سلطان الصامل أحد المحكمين من هيئة تحكيم ثلاثية في المنازعة المقيدة بين ناديي الاتحاد والنصر.

وجاء على صفحة المركز الرسمية في ”تويتر“: ”إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع الاتحاد والنصر، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية فإن المركز يود الإيضاح أنه تلقى طلبا ليلة أمس من المحكم سلطان الصامل تضمن رغبته في التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها وبعرض هذا الطلب على مجلس الإدارة فقد تم قبول الطلب بحسب ما اشتمل عليه من مسببات“.

وأضاف البيان: ”وعليه فسيتم استئناف إجراءات المنازعة وفقا لما ورد في نص المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي“.

وكان نادي الاتحاد قد اختار ”الصامل“ محكمًا عنه في قضية استئناف عقوبات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وهو ما اعترض عليه نادي النصر، قبل أن يتم رفض اعتراضه.

ولاحقًا، قَبِلَ مركز التحكيم الرياضي السعودي استئناف نادي الاتحاد على عقوبة عبدالرزاق حمدالله التي أقرتها لجنة الانضباط في ”قضية التسجيلات“، وعلقت عقوبة إيقاف اللاعب.

وبحسب بيان نادي الاتحاد السعودي، بات اللاعب مؤهلًا للمشاركة مع الفريق، حيث خاض بالفعل مواجهة أمس ضد الرائد في الدوري السعودي.

وكانت تغريدات منسوبة لسلطان الصامل قد أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي السعودي خلال الأيام الأخيرة.

وانتشرت تغريدات عديدة لسلطان الصامل اعتبرها كثيرون تحمل إساءات وسخرية من نادي النصر.